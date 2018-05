Główny Urząd Statystyczny podaje, że w okresie styczeń-marzec 2018 r. nastąpił wzrost ilości mieszkań oddanych do użytku o 10,6 proc. w porównaniu z adekwatnym okresem poprzedniego roku. Rośnie również liczba pozwoleń wydanych na budowę oraz ilość domów, których budowę już rozpoczęto. Zdaniem specjalistów, obecnie w budownictwie obserwuje się trzy znaczące trendy, które rewolucjonizują rynek mieszkaniowy. W czym tkwi sekret nowoczesnych mieszkań?

Bądź inteligentny

Nowoczesny, znaczy mobilny. Możliwość monitorowania i sterowania za pomocą aplikacji najważniejszymi funkcjami naszego domu czy mieszkania jest istotą inteligentnego systemu zarządzania. Najnowsze rozwiązania pozwalają ponadto znacząco zmniejszyć koszty zużycia energii i prądu, a dodatkowo ryzyko poniesienia wysokich strat, np. w przypadku wycieku wodnego.

- Inteligentne domy zapewniają użytkownikom nie tylko pełnię komfortu, ale także, co jest elementem nie do przecenienia, poczucie bezpieczeństwa - podkreśla Kamil Pawlak, prezes Paigo - Gdziekolwiek jesteśmy, mamy kontrolę nad tym, co dzieje się w naszym mieszkaniu i domu. Mam tu na myśli zarówno czujniki ruchu, wskazujące niepożądany ruch, ale również możliwość zamknięcia drzwi, okien lub bramy, jeśli w pośpiechu zapomnieliśmy o zabezpieczeniu nieruchomości. Cieszymy się, że Polacy coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z rozwiązań home intelligence.

Stawiaj na funkcjonalność

Prostota wraca do łask. Powody? Styl oraz funkcjonalność. Modernistyczne wnętrza to nie wyłącznie modne, ale również pragmatycznie zagospodarowane przestrzeni. Dzisiejsze budownictwo bardzo duży nacisk kładzie na użyteczność domów, a projektanci wracają do zasady, że im mniej tym lepiej. Jest to zielone światło dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na imponującej wielkości wille i na niewielkim metrażu muszą zmieścić wszystko, co jest im niezbędne. Dzisiejsi użytkownicy chcą w sposób indywidualny dopasować funkcje swojego domu do własnych potrzeb. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na osiągnięcie tego celu i podnoszenie poprzeczki wymagań coraz wyżej. - Dziś jedno kliknięcie w ekran telefonu włącza klimatyzację lub zamyka okno. Co ten sam przycisk będzie robił jutro? – zastanawia się Kamil Pawlak.

Energooszczędność i odpowiedzialność

Rośnie świadomość wartości eko stylu życia. Ograniczanie stopnia zużywania surowców jest wartością dodaną i nie oznacza rezygnowania z czegoś. Wręcz przeciwnie – inspiruje do poszukiwania nowych, odpowiedzialnych rozwiązań służących wszystkim. Przykładem są inteligentne rozwiązania dla przestrzeni mieszkaniowej i biurowej. Inteligentne w tym przypadku oznacza: ograniczające zużycie prądu, energii i wody, a więc dające oszczędności. Możliwość sterowania domem, zamknięcia okna w zimę, zmniejszenia ogrzewania, poboru prądu, zmiany natężenia oświetlenia to wynik myślenia długofalowego w kategoriach ograniczenia zużycia surowców.

- Oszczędzanie energii i prądu jest możliwe w nowoczesnym domu dzięki miernikom mocy. Narzędzia te sterują oświetleniem, ogrzewaniem oraz monitorują sprzęt elektryczny, co pozwala kontrolować wszelkie koszty związane ze zużyciem energii. Dzięki naszym rozwiązaniom home intelligence nasz dom może być ekologiczny, a my na tym zaoszczędzimy - dodaje Kamil Pawlak z firmy Paigo.