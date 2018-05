Dwie kondygnacje to świetny wybór dla rodzin ze starszymi dziećmi, dusz towarzystwa, które często przyjmują gości, a także osób, które marzą o domu jednorodzinnym, ale nie chcą brać na siebie licznych obowiązków związanych z jego utrzymaniem. Z tego względu takie mieszkania można dziś znaleźć u wielu deweloperów.

- Mieszkania dwukondygnacyjne stanowią obecnie zaledwie kilka procent rynku w Polsce, jednak spodziewamy się, że ich popularność będzie rosła. Analizując sprzedaż mieszkań w Nordic Mokotów widzimy, że wybierają je przede wszystkim rodziny i młode pary, ale nie brakuje też zainteresowania ze strony singli. Z reguły są to osoby poszukujące większej, nietuzinkowej przestrzeni, którą będą mogli łatwo dopasować do swoich potrzeb – mówi Dorota Śledyńska, dyrektor sprzedaży YIT w Polsce. - Mieszkania z antresolami w Nordic Mokotów znajdują się na 6. piętrze i są wyposażone w przestronne balkony, z których rozciągają się piękne widoki na panoramę miasta oraz pobliskie tereny zielone, zwłaszcza od strony zachodniej – dodaje Śledyńska.

Namiastka domu

Mieszkania dwupoziomowe zapewniają przestrzeń i wygodę domku jednorodzinnego, ale nie wymagają przy tym tak dużego nakładu sił – nie trzeba się martwić o wszystkie sprawy związane z administrowaniem nieruchomością, w tym o zaopatrzenie w media, utrzymanie czystości czy zapewnienie bezpieczeństwa na terenie oraz przed posesją. Oczywiście, jeśli budujemy dom, mamy znacznie większe możliwości aranżacji przestrzeni, stosownie do indywidualnych potrzeb, jednak w przypadku mieszkania dwupoziomowego nie jesteśmy całkowicie ograniczeni wizją dewelopera.

- Mając do dyspozycji dwukondygnacyjną powierzchnię, mamy też większe możliwości dokonania zmian lokatorskich, które pozwolą nam zrealizować wizję wymarzonego mieszkania. Warto przy tym zasięgnąć porady architekta - nasi klienci mogą się z nim umówić na bezpłatną konsultację. W ramach usługi architekt może też przygotować propozycję zmian lokatorskich – mówi Dorota Śledyńska.

Dla kogo mieszkanie dwupoziomowe?

Jedną z bardzo dużych zalet mieszkania dwupoziomowego jest to, że może ono spełniać kilka funkcji jednocześnie, odpowiadając na różne potrzeby domowników. Kondygnacje w naturalny sposób tworzą dwie oddzielone od siebie części, co stanowi świetne rozwiązanie dla rodzin, zwłaszcza ze starszymi dziećmi, które cenią sobie prywatność, a także osób często przyjmujących u siebie gości – krewnych, znajomych czy couchsurferów. Przykładowo, odwiedzający mogą mieć do dyspozycji oddzielną sypialnię i łazienkę na dolnym piętrze, podczas gdy właściciele mają swoją osobistą przestrzeń na poddaszu. Jedną z kondygnacji można nawet wynająć. W mieszkaniu dwupoziomowym można też łatwo zaaranżować oddzielne miejsce do pracy czy realizacji swoich pasji, dlatego z pewnością docenią je freelancerzy oraz osoby, które potrzebują przestrzeni do rozwoju indywidualnych zainteresowań.