Przy czym, technologia ta jest tak łatwa, że inwestor prawie wcale nie musi znać się na budownictwie. Przy zainwestowaniu już od 3 mln złotych, budowa 2-3 niedużych bloków pozwala na zwrot z inwestycji na poziomie 40 proc.. Sukces takiej formy inwestycji potwierdza już osiem projektów realizowanych w całej Polsce.

W związku z tym, że inwestorzy coraz chętniej skłaniają się do wejścia na rynek nieruchomości w sektorze pojawiają się nowe modele inwestycji przyciągające inwestorów stabilnością, sprawdzalnością i wysoką stopą zwrotu. Na polski rynek wkracza właśnie innowacyjna wersja technologii taniego budownictwa firmy Technobeton. Mieszkania oddawane w tej technologii znajdują bardzo szybko nabywców, ponieważ cena za metr kwadratowy potrafi być kilkadziesiąt procent niższa niż średnia cena na rynku. Dzięki nowemu pomysłowi na inwestycje Technobeton znalazł się w tym roku w gronie laureatów rankingu Gazele Biznesu 2017 - najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Pomysł na biznes tej firmy pozwala na osiągnięcie 40 proc. zwrotu z inwestycji.

Jak to jest możliwe?

Podstawą pomysłu jest projekt budynku mieszkalnego zbudowanego z prefabrykatów. Technologia ta obecna jest już w Europie Zachodniej od lat 70. Przykładowo, we Francji niemal 80 proc. wszystkich budynków wielorodzinnych jest wznoszonych z wcześniej wyprodukowanych prefabrykatów. Pozwala to na znaczną redukcję kosztów budowy oraz jej uproszczenie. Jednocześnie budynki zachowują wysoką jakość wykonania i są bardzo funkcjonalne. Technobeton, dzięki współpracy z francuską firmą SEAC Guiraud Freres, również opracował metodę prefabrykacji większości elementów konstrukcyjnych budynku dopasowanych na polski rynek. Dzięki temu proponuje kompleksową ofertę inwestycyjną w postaci projektu bloku złożonego z dowolnie łączonych małych i dużych modułów, wyprodukowanych materiałów potrzebnych do wybudowania stanu surowego budynku, a także biura projektowego oferującego pomoc przy adaptacji bazowego projektu do kształtu działki, lokalnych warunków lub wymagań inwestora.

Innowacyjny sposób na inwestycje w nieruchomości został już przetestowany na polskim rynku, a jego efekty przekroczyły początkowe oczekiwania. By udowodnić skuteczność opracowanego rozwiązania, w 2017 roku przygotowano pierwsze modelowe osiedle wybudowane w technologii prefabrykatów z użyciem projektu firmy Technobeton - Nowy Świat w Lublinie. Składa się ono z sześciu bloków, a w każdym z nich znajduje się od 36 do 48 mieszkań o powierzchni od 27 do 62 metrów kwadratowych. Budowa trzech bloków trwała tylko 10 miesięcy od rozpoczęcia do osiągnięcia stanu deweloperskiego. To czas o jedną trzecią krótszy od potrzebnego na postawienie budynków za pomocą tradycyjnych metod.

Co więcej, koszt samej budowy okazał się niższy aż o 40 proc. To za sprawą także mniejszych wymagań na placu budowy. W przypadku prefabrykowanych budynków nie są potrzebne drogie dźwigi, a ekipa budowlana może być znacznie mniejsza. Dzięki temu pierwszy etap inwestycji, składający się z trzech bloków i rozpoczęty w styczniu, mógł być oddany do użytku już w listopadzie, a mieszkania były sprzedawane po cenie znacząco niższej od średniej na lokalnym rynku. Dzięki temu już po trzech miesiącach od rozpoczęcia, sprzedaż została zakończona. Średnia cena wyniosła 4 tysiące złotych brutto za metr kwadratowy, przy koszcie wybudowania bloku w stanie deweloperskim bez kosztu działki i przyłączy zewnętrznych na poziomie 1680 złotych netto za metr kwadratowy. Pokazuje to wysoką stopę zwrotu z inwestycji w bardzo krótkim czasie. Sprawdzone rozwiązanie od razu znalazło wielu zainteresowanych taką formą inwestycji. Już dziś realizowanych jest w Polsce osiem projektów osiedli z wykorzystaniem projektów i technologii firmy Technobeton: dwa w Lublinie i po jednym w Radomiu, Przemyślu, Wieliszewie, Kobyłce, Łomiankach i Pruszkowie.

- Jest to projekt dla wszystkich inwestorów, zarówno dla tych którzy mają już działkę i nie wiedzą co z nią zrobić, jak i dla tych, którzy taki zakup dopiero planują. Dedykowany jest także tym, którzy nie mają jeszcze doświadczenia na rynku nieruchomości i w sektorze budowlanym oraz tym, którzy nie byli zadowoleni z sukcesów ekonomicznych swoich wcześniejszych projektów z uwagi na złe projektowanie, wysokie koszty budowy czy słabą sprzedaż mieszkań. Jako firma jesteśmy w stanie przeprowadzić inwestora przez cały proces inwestycyjny - mówi Piotr Turski, prezes Zarządu Technobetonu.

Modelowa inwestycja została oddana w 2017 roku, dlatego firma oszacowała koszty i zyski inwestycji uwzględniając zmiany, jakie zaszły na rynku w ostatnich latach. Jak prezentują się wyniki obecnie? Przykładowa inwestycja w 2018 roku obejmie budowę dwóch bloków mieszkalnych, a każdy z nich składać się będzie z 3 segmentów, czyli 88 mieszkań łącznie. Koszt wybudowania 1 mkw. PUM (powierzchni użytkowej mieszkań) w technologii taniego budownictwa mieszkaniowego Technobeton bez działki, sieci zewnętrznych i zagospodarowania terenu, wynosi obecnie około 1 880 złotych.

Jeśli natomiast uwzględnimy średni koszt zakupu działki, budowy sieci zewnętrznych i sprzedaży mieszkań, całkowity koszt inwestycji powinien wynieść 2,5-2,6 tysiąca złotych za mkw. W kalkulacji przyjęto niską na wielu rynkach cenę sprzedaży mieszkania - 3 900 złotych brutto za 1 mkw. i po 5 tysięcy złotych brutto za jedno miejsce postojowe naziemne i piwnicę. Koszt inwestycji wyniesie około 10 milionów złotych. Natomiast przychód z inwestycji około 15 milionów złotych. Prognozowany zysk z inwestycji wyniesie zatem około 5 milionów złotych brutto i 4 milionów złotych netto już po uwzględnieniu podatku dochodowego. Rentowność proponowanej inwestycji jest zatem bardzo wysoka - wynosi około 40 proc. w okresie około 2 lat tj. od momentu zakupu działki do wybudowania i sprzedaży mieszkań.

Inwestorzy znający rynek deweloperski wiedzą jednak, że wymogi kapitałowe przy takiej inwestycji stanowią około 30 proc. jej kosztu, czyli tutaj około 3 miliony złotych. Taka suma pozwala na zakup działki, zaprojektowanie i wykonanie połowy stanu surowego budynków. Natomiast reszta kosztów jest finansowana z wpłat nabywców mieszkań w trakcie realizacji inwestycji, ewentualnie z kredytu bankowego, gdzie wymagany wkład własny inwestora przez banki wynosi 20-30 proc. W ciągu 2 lat inwestor ma więc szansę na zwrot z zainwestowanego kapitału na poziomie prawie 130 proc. kapitału, który wniósł. Biorąc pod uwagę, że Polacy chętnie wybierają bezpieczne formy inwestycji, to ta propozycja może stać się kuszącą alternatywą dla tradycyjnych form inwestowania na rynku nieruchomości.

- Jeżeli inwestor myśli o przygotowaniu ekonomicznego projektu mieszkaniowego, to nie ma lepszego pomysłu niż tanie budownictwo. Technologia ta sprawia, że możemy budować budynki mieszkalne taniej i szybciej, a przez to oferować tańsze mieszkania, co z kolei przekłada się na ich satysfakcjonującą i szybką sprzedaż. W przypadku inwestycji opartej na propozycji firmy Technobeton otrzymujemy sprawdzony, powtarzalny i dopracowany projekt. Firma zapewnia także przeszkolenie pracowników w zakresie budowy w technologii. Korzyści wynikające z gotowego projektu osiedla sprawiają, że planujemy kolejne inwestycje w nowych lokalizacjach - mówi Wojciech Chotkowski, inwestor realizujący osiedle w Wieliszewie.