Pragmatycy z podlaskiego, marzyciele ze świętokrzyskiego

W badaniu Oferteo.pl od lat najczęściej podawaną przyczyną budowy domu jest zamiar realizacji marzeń. Taka motywacja towarzyszyła 60 proc. respondentów w całej Polsce. W dalszej kolejności były wymieniane m.in. chęć posiadania ogrodu (47 proc.) czy potrzeba zwiększenia powierzchni mieszkalnej (43 p).

W wynikach dla Polski Wschodniej na uwagę zasługuje pragmatyzm mieszkańców woj. podlaskiego, gdzie 57 proc. respondentów odpowiedziało, że ich zdaniem budowa domu opłaca się bardziej niż kupno mieszkania. Taki sam odsetek badanych wskazał na chęć zwiększenia powierzchni mieszkalnej.

Na budowę domu jako realizację marzenia najczęściej wskazywali respondenci z województwa świętokrzyskiego (73 proc.). Za marzeniami podążyło także 69 proc. mieszkańców warmińsko-mazurskiego i 64proc. mieszkańców Podkarpacia.

Inwestor z warmińsko-mazurskiego najstarszy, z Lubelszczyzny i Podkarpacia najmłodszy

Przeciętny wiek, w którym Polak decyduje się na budowę, mieści się w przedziale od 31 do 35 lat, zarówno w skali kraju, jak i regionu. Podobny trend odnotowany został w województwach lubelskim i podkarpackim.

W pozostałych województwach na wschodzie kraju inwestorzy są starsi. W podlaskim oraz świętokrzyskim najczęściej budują domy osoby w wieku od 36 do 40 lat. Natomiast w woj. warmińsko-mazurskim na budowę decydują się najczęściej osoby w wieku od 41 do 50 lat. Także w tym województwie (oraz lubelskim) najwyższy w regionie był odsetek osób stawiających dom po 50. roku życia – wyniósł 22 proc. wszystkich budujących.

Indywidualiści z podlaskiego

W skali całego kraju popularniejszym rozwiązaniem jest zakup gotowego projektu domu niż opracowanie go wspólnie z architektem pod indywidualne potrzeby. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty, ale z drugiej strony inwestor rezygnuje z możliwości dostosowania domu do swoich potrzeb. W skali kraju odsetek domów wzniesionych wg projektów gotowych wyniósł 58 proc.

Wyróżnia się wyraźnie na tym tle województwo podlaskie. Tutaj aż 66 proc. respondentów wskazało, że buduje według projektu indywidualnego, uzgadnianego z architektem.

Odwrotne tendencje można zaobserwować wśród budujących dom w województwach podkarpackim oraz lubelskim, gdzie na indywidualny projekt decyduje się tylko co trzeci inwestor.

Wschód lepiej liczy koszty?

Polska Wschodnia wypada nieznacznie lepiej na tle kraju pod względem szacowania kosztów budowy domu. Według badania Oferteo.pl 61 proc. respondentów z województw wschodnich przyznało, że ostateczne koszty budowy były wyższe niż początkowo zakładano. Ogólnopolski odsetek respondentów, którzy nie doszacowali kosztów, wyniósł 65 proc.

Na Wschodzie najlepiej pod względem przygotowania kosztorysów wypadli mieszkańcy świętokrzyskiego, gdzie w 50 proc. przypadków udało się zamknąć w prognozowanej na początku budowy kwocie. Na dodatkowe wydatki musieli być natomiast przygotowani przede wszystkim mieszkańcy woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie odpowiednio 71 proc. i 75 proc. inwestorów nie doszacowało kosztów budowy.

Podobnie jak w przypadku całego kraju, tak i na Wschodzie, przeciętne koszty budowy domu zamykały się w kwocie od 300 do 499 tysięcy złotych.

Ekologiczna Lubelszczyzna i świętokrzyskie

Wzrost zainteresowania ekologiczną energią od kilku lat jest dobrze widoczny w całej Polsce. Także mieszkańcy województw wschodnich coraz odważniej sięgają po rozwiązania takie jak pompy ciepła (17 proc., w skali ogólnopolskiej – 19 proc.) czy kolektory słoneczne (7 proc. – tak samo jak w skali całej Polski).

Przoduje w tym województwo lubelskie, gdzie co czwarty inwestor sięgnął po pompę ciepła, a 8 proc. zdecydowało się na montaż kolektorów słonecznych. Pompy ciepła cieszyły się także ponadprzeciętną popularnością w woj. świętokrzyskim, gdzie zamontowało je 23 proc. inwestorów, a 9 proc. odparło, że korzysta z kolektorów słonecznych.

Jako ciekawostkę dotyczącą ogrzewania można podać, że aż 68 proc. mieszkańców woj. podkarpackiego zamontowało w swoich domach ogrzewanie podłogowe (wobec 46 proc. w skali kraju i 53 proc. w skali regionu).

W świętokrzyskim budują najdłużej, w lubelskim i podkarpackim – najkrócej

Przeciętnie w skali kraju cały proces inwestycyjny związany z budową domu trwał 30 miesięcy.

Spośród mieszkańców województw wschodnich najszybciej budowali mieszkańcy woj. lubelskiego i podkarpackiego – 31 miesięcy, o miesiąc dłużej powstawał dom na Warmii i Mazurach, w podlaskim proces trwał 33 miesiące, a najdłużej, bo 35 miesięcy, w woj. świętokrzyskim.

Tradycyjne technologie trzymają się mocno

Podczas gdy cała Polska najchętniej buduje z cegły lub pustaka ceramicznego (39 proc. odpowiedzi), mieszkańcy wschodnich województw kraju wybierają budowę z bloczku komórkowego (43 proc. z nich). Najczęściej sięgają po niego inwestorzy z województw lubelskiego (52 proc.) oraz warmińsko-mazurskiego (49 proc.).

Za trendami ogólnopolskimi podąża jedynie woj. świętokrzyskie, gdzie najwięcej respondentów sięgnęło po cegłę lub pustaka – 42 proc.

Najpopularniejszym metrażem domu na Wschodzie była powierzchnia od 126 do 150 mkw., którą wybrało 32 proc. badanych. Co czwarty ankietowany wskazał, że powierzchnia jego domu wyniosła od 151 do 200 mkw. W tym wypadku trendy z województw wschodnich są odzwierciedleniem tendencji panujących w całej Polsce.

Istotne różnice między wschodem Polski a całym krajem występują także w przypadku pokryć dachowych. O ile w skali ogólnopolskiej najpopularniejsza jest dachówka ceramiczna, którą wybrało 42 proc. inwestorów, to w woj. wschodnich pierwszym wyborem była blachodachówka, na którą zdecydowało się 53 proc. badanych przez Oferteo.pl.

Po blachodachówkę najczęściej sięgali mieszkańcy Podkarpacia (60 proc.), świętokrzyskiego (58 proc.) oraz lubelskiego (56 proc.). Z kolei dachówka ceramiczna była najbardziej popularna w woj. warmińsko-mazurskim (43 proc.), a najrzadziej sięgali po nią mieszkańcy woj. podlaskiego – 19 proc. z nich.

Inwestorzy na Wschodzie rzadziej decydują się na budowę domu połączonego z garażem – 54 proc. wobec 64 proc. w całej Polsce.

Domy z drewna w podlaskim

Według raportu Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich dostawcami, na wschodzie kraju nieznacznie częściej niż w skali ogólnopolskiej powstają domy z drewna w technologii szkieletowej – 14 proc. wobec 13 proc. ogółem w kraju. Wyróżnia się pod tym względem województwo podlaskie, gdzie odsetek tego typu domów wyniósł 18 proc.

Piwnice najrzadziej w świętokrzyskim, najczęściej w podlaskim

Zgodnie z wynikami raportu Oferteo.pl podpiwniczanie domu z roku na rok staje się coraz mniej popularne w całym kraju. Zdecydowało się na nie zaledwie 9 proc. badanych. Natomiast w Polsce Wschodniej ten odsetek był nieznacznie wyższy i wyniósł 13 proc. Najczęściej decydowali się na piwnicę mieszkańcy Podlasia – 17 proc. z nich, a najrzadziej świętokrzyskiego – 10 proc., czyli i tak nieco więcej, niż w skali ogólnopolskiej.

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z analizy 9245 zapytań ofertowych złożonych w 2017 roku w serwisie Oferteo.pl przez osoby planujące budowę domu, a także z pogłębionego badania ankietowego przeprowadzonego wśród 1082 respondentów, którzy w 2017 roku budowali dom.

Za Polskę Wschodnią przyjęto województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.