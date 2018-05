Jak powiedział PAP wójt Kurzętnika Wojciech Dereszewski, przetarg ogłoszony pod hasłem "Dobrze wykorzystaj 500 plus - działki za pół ceny" cieszy się dużym zainteresowaniem. - Do urzędu dzwonią ludzie z całej Polski. Pytają, ile mamy działek na sprzedaż i jakie są szczegóły oferty - dodał.

Kurzętnik był pierwszym gminnym samorządem w Polsce, który już w 2016 r. - w kilka miesięcy po wejściu w życie rządowego programu "Rodzina 500 plus" - przygotował specjalną ofertę sprzedaży nieruchomości dla rodzin z dziećmi. Gmina od tamtej pory sprzedała 45 działek w miejscowości Tereszewo, a w kwietniu tego roku kolejnych 13 działek w Szafarni.

Podczas licytacji, które odbędą się w dniach 13-14 czerwca, samorząd oferuje następnych 36 działek we wsi Szafarnia, położonej wśród lasów i jezior stanowiących otulinę Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Działki są uzbrojone i przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną.

Nabywcom, którzy są beneficjentami programu "Rodzina 500 plus", zostanie udzielona bonifikata w wysokości 50 proc. ceny podstawowej oferowanych nieruchomości. Oznacza to, że nabywca może zapłacić po 16 zł za 1 mkw., czyli znacznie taniej niż wynosi średnia cena działek budowlanych w regionie.

Warunkiem skorzystania z bonifikaty jest dysponowanie decyzją o przyznaniu świadczenia wychowawczego z programu 500 plus. Kupujący mają zobowiązać się, że nabytej ziemi nie odsprzedadzą przez 10 lat, mogą natomiast przekazać ją w tym czasie swoim dzieciom. Jedna rodzina może kupić z bonifikatą tyle działek, na ile dzieci otrzymuje świadczenia.

Lokalny samorząd liczy, że taka oferta skłoni nabywców do osiedlenia się na stałe w okolicach Kurzętnika, co ma przyczynić się do poprawy demografii w gminie. Z tego samego powodu gmina przygotowała program wsparcia budownictwa wielorodzinnego dla osób, których nie stać na budowę własnego domu. Planuje budowę pięciu bloków ze 160 mieszkaniami na wynajem, z opcją docelowego przeniesienia własności na najemcę.

Władze gminy pracują nad przygotowaniem kolejnego programu, tym razem pod nazwą "Działki Senior plus". Zamierzają wystawić na sprzedaż 55 działek rekreacyjnych nad Jeziorem Skarlińskim. Mogliby je kupić z ulgą seniorzy z całego kraju, a 50-proc. bonifikata ma być udzielana na podstawie decyzji o przyznaniu emerytury. Jak poinformował PAP wójt Dereszewski, taki przetarg prawdopodobnie uda się ogłosić już w połowie lipca.