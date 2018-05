Konkurs był zorganizowany "dwutorowo". Pierwsza ścieżka - profesjonalna - była adresowana do pracowni architektonicznych, a druga - naukowa - do uczelni wyższych. To kolejny konkurs, organizowany przez BGKN w ramach programu Mieszkanie plus. Wcześniejsze konkursy dotyczyły budynków wielorodzinnych.

W konkursie dla pracowni architektonicznych nie przyznano głównej nagrody. Drugie miejsce przypadło Marcinowi Kryjakowi z Biura Projektów Marcin Kryjak z Tych, a trzecie - Marcinowi Krysiakowi z Krajowej Agencji Poszanowania Energii z Warszawy.

- W ścieżce profesjonalnej zgłoszono 63 prace - powiedziała Ewa Syta. Z kolei z uczelni technicznych i instytutów badawczych działających przy ośrodkach akademickich - jak dodała rzecznik BGKN - napłynęło 27 prac.

Pierwsze i drugie miejsca przypadło Wydziałowi Architektury Politechniki Warszawskiej. Trzeciego miejsca nie przyznano.

W konkursie przyznano łącznie siedem wyróżnień - dwa dla projektów naukowych i pięć dla profesjonalnych.