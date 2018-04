Szef rządu Mateusz Morawiecki uczestniczył w sobotę w Warszawie w konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna". Na konwencji wystąpili ponadto prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremierowie Jarosław Gowin i Beata Szydło, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Premier zapowiedział, że w 2019 r. ma być w budowie 100 tys. mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus. Rządowy program zakłada budowę tanich mieszkań na wynajem oraz z opcją dojścia do własności, także z wykorzystaniem gruntów publicznych. Program ma przede wszystkim pomóc w dostępie do mieszkań osobom o dochodach, które teraz uniemożliwiają im zakup lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych.

Zdaniem Jańczuka "zaskakujące w wystąpieniu premiera było to, że tak ważny program, jak Mieszkanie plus został tylko wymieniony, nie podano szczegółów".

W ocenie eksperta osiągnięcie pułapu 100 tys. mieszkań w ramach Mieszkania plus "już w przyszłym roku będzie nie lada wyczynem, bo należy spojrzeć, jak obecnie wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce". Dodał, że "rynek deweloperski jest mocno rozgrzany, popyt na mieszkania jest bardzo wysoki".

Zdaniem eksperta "deweloperzy znajdują się obecnie w takim momencie, że wszystkie ich >moce przerobowe< są wykorzystane w 100 proc.". Podkreślił, że budownictwo boryka się z problemami. - Nie tylko ciągle rosną koszty robocizny, ale także brakuje ludzi na budowach - dodał Jańczuk.