Jak powiedział prezes, 17 kwietnia "prawdopodobnie będziemy mieli pozwolenie na użytkowanie mieszkań". - Mam nadzieję, że 18 kwietnia pozwolenie na użytkowanie się uprawomocni i od 24 kwietnia zaczniemy wręczać mieszkańcom klucze do mieszkań – powiedział Wolski.

Samorząd jarociński przydzielił już w grudniu ubr. lokale budowane w ramach Mieszkanie plus. Przyszli lokatorzy otrzymali decyzję o przyznaniu mieszkania wraz z dokładnym adresem.

Inwestycja jest realizowana w trzech miejscach - w Jarocinie przy ul. Siedlemińskiej i ul. Leszczyce oraz w Siedleminie. Łącznie przy tej inwestycji powstaje w Jarocinie 258 mieszkań.

Całkowity czynsz za mieszkanie na terenie Jarocina wyniesie 12 zł za mkw., a na osiedlu poza Jarocinem (w Siedleminie) będzie o złotówkę niższy i wyniesie 11 zł za mkw. Wybudowane mieszkania mają powierzchnie 35,6 oraz 55,1 mkw.

Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat (które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego). Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 mkw. oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 mkw.

Jak dodał Wolski, do kryteriów zaliczane są także m.in. 500plus oraz alimenty. - Osoby spoza gminy, które także dostały decyzję (przydziału mieszkania - PAP), muszą zobowiązać się do meldunku w gminie oraz do odprowadzania podatku w jarocińskim Urzędzie Skarbowym - mówił Wolski jeszcze w grudniu ub. roku.

W Jarocinie już zaplanowano kolejną inwestycję dla rodzin, które są zainteresowane Mieszkaniem plus. - Do końca grudnia 2018 roku oddamy kolejne 108 mieszkań - poinformował Wolski. Budową zajmuje się firma Family House z Poznania.

Mieszkania finansuje fundusz zarządzany przez BGK Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie plus. Obecnie spółka ta ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu. Budowy trwają m.in. w Białej Podlaskiej, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.