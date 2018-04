Wartość rynku apartamentowców i rezydencji sprzedanych w Polsce w 2016 roku przekroczyła ponad 3,5 miliarda złotych – według szacunków Poland Sotheby’s International Realty. Ponad połowa z 2 tysięcy transakcji przypada na apartamenty z wyższej półki zlokalizowane w Warszawie.

Zamożni Polacy poszukujący mieszkania kierują się głównie lokalizacją, jakością i ceną wykończenia, infrastrukturą oraz otoczeniem znajdującym się w sąsiedztwie nieruchomości. Prym w wyborze wiedzie przede wszystkim lokalizacja, a jej preferencje wśród Polaków są zdecydowanie bardziej zróżnicowane. Ścisłe centra aglomeracji, cieszące się dotąd popularnością zaczynają stopniowo ustępować miejsca kameralnym zakątkom w dzielnicach odległych od centrum o zaledwie kilkanaście minut jazdy samochodem.

- Od lat wsłuchujemy się w oczekiwania klientów, którzy poszukują idealnego mieszkania dla siebie. Zauważyliśmy, że z roku na rok wymagania Polaków rosną. Coraz częściej poszukują oni większych metraży w wysokim standardzie, które zlokalizowane są w wyjątkowych miejscach – komentuje Paweł Malinowski, prezes zarządu firmy Profbud.- Osiedle Awangarda wychodzi naprzeciw potrzebom oferując klientom mieszkania premium, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających.

Główną ideą, która przyświecała projektantom podczas tworzenia osiedla Awangarda, było powstanie przyjaznej enklawy do życia w dynamicznie rozwijającej się Warszawie. To przede wszystkim miejsce, gdzie mieszkańcy mogą znaleźć upragnioną równowagę pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym. Pomóc ma im w tym bliskość historycznego Fortu Bema, który oferuje szereg możliwości aktywnego wypoczynku. Spacerować, biegać czy jeździć na rowerze można tutaj cały rok. Wszechobecna zieleń sprawia, że Fort Bema stał się atrakcyjnym i pożądanym miejscem do spędzania wolnego czasu przez młodsze i starsze pokolenia Warszawiaków.

Osiedla premium oferują swoim mieszkańcom szereg wygód, które uatrakcyjniają spędzanie czasu wolnego: kącik zabaw dla najmłodszych, salę kinową oraz strefę fitness.