Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

W przypadku naszych inwestycji trudno znaleźć gotowe mieszkania. Atrakcyjne lokalizacje, w połączeniu z funkcjonalnymi układami lokali i konkurencyjną ceną sprawiają, iż większość mieszkań sprzedaje się na etapie budowy. Obecnie około 4 proc. naszej oferty to gotowe lokale. Większość z nich znajduje się w inwestycjach, których realizacja zakończyła się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Wioletta Kleniewska, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Polnord SA

Klienci, którym zależy na natychmiastowym odbiorze mieszkania mogą znaleźć lokale w trzech naszych ukończonych inwestycjach. W pierwszym etapie osiedla Neptun w Ząbkach pozostały ostatnie, małe lokale jedno i dwupokojowe.

Osoby, które poszukują większych metraży do natychmiastowego odbioru powinny zainteresować się inwestycją Brama Sopocka w Gdyni, gdzie można kupić mieszkania trzy i czteropokojowe o powierzchniach od 60 mkw. do 102 mkw. Osiedle położone jest kilkaset metrów na południe od skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Sopockiej w gdyńskiej dzielnicy Karwiny. Z okien i tarasów apartamentów rozpościera się piękny widok na Trójmiejski Park Krajobrazowy. Osiedle składa się z dwupiętrowych budynków z windami, w których znajduje się po sześć lokali, po dwa na każdym piętrze.

Gotowe trzypokojowe i czteropokojowe mieszkania o powierzchniach od 67 mkw. do 80 mkw. dostępne są także w łódzkiej inwestycji City Park, położonej przy ulicy Żeligowskiego. Elegancki kompleks z zielonym patio z placem zabaw jest ogrodzony i całodobowo chroniony.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Osoby poszukujące mieszkań w Poznaniu mogą wybierać spośród 13 nieruchomości, jakie mamy w ofercie osiedla Przylesie-Marcelin, położonego w okolicy Lasku Marcelińskiego. W sprzedaży są ustawne mieszkania trzypokojowe o metrażu od 64 mkw. do 69 mkw.

Premierę rynkową miała niedawno nasza, nowa inwestycja w Łodzi, której budowa została już zakończona. Z oferty dostępnej w osiedlu Łąkowa, zlokalizowanym w pobliżu Politechniki, na styku łódzkiego Śródmieścia i Polesia, klienci wybierać mogą spośród 220 mieszkań. W ofercie mamy wygodne kawalerki oraz mieszkania w układach dwu, trzy i czteropokojowym.

Klienci poszukujący gotowych mieszkań we Wrocławiu znajdą je w społecznym osiedlu Olimpia Port, gdzie możemy zaproponować 15 funkcjonalnych mieszkań dwu, trzy i czteropokojowych. Inwestycja ma własną bazę sportową, a ceny lokali zaczynają się w niej od 295 tys. zł.

Miłośnicy wrocławskich Krzyków mogą wybierać spośród 10 mieszkań w osiedlu Róży Wiatrów. Inwestycja Księżno, usytuowana w południowej części Wrocławia, oferuje kompleksowe rozwiązania dla aktywnych, w tym boisko i własny klub fitness oraz place zabaw. Trzypokojowe mieszkanie można w tym osiedlu kupić w cenie od 352 tys. zł. W ofercie jest jeszcze 20 lokali.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Ostatnie gotowe mieszkania w standardzie deweloperskim mamy obecnie w dwóch warszawskich projektach. Trzypokojowy lokal można jeszcze kupić w inwestycji Na Sokratesa na Bielanach, a czteropokojowy w osiedlu Monte Verdi przy ulicy Popularnej w dzielnicy Włochy. W połowie roku zakończona zostanie budowa drugiego etapu osiedla Krasińskiego 58 na warszawskim Żoliborzu, w ofercie którego także zostały ostatnie mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe.

Małgorzata Ostrowska, Członek zarządu i dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

W osiedlu Zielona Dolina, położonym na warszawskiej Białołęce, dostępne są gotowe mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe. Dla osób preferujących własny dom z ogródkiem mamy ofertę domów szeregowych w osiedlu Villa Campina w Ożarowie Mazowieckim, z którego w 8 minut można dojechać do warszawskiego Bemowa.

W osiedlu Bernadowo Park w Gdyni dostępne są gotowe mieszkania dwu i trzypokojowe o powierzchni od 49 mkw. do 73 mkw. Przyszli mieszkańcy mogą korzystać z prywatnego parku, zewnętrznej siłowni oraz placu zabaw dla dzieci, zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

W naszej ofercie znajduje się jeszcze kilka gotowych mieszkań w trzecim etapie warszawskiego osiedla Kolska od Nowa. Ponadto mamy duży wybór mieszkań w projektach znajdujących się w zaawansowanej fazie budowy, m.in. w ostatnich etapach inwestycji Apartamenty Marymont, Kolska od Nowa i w projekcie Człuchowska Bemowo, które prowadzimy w Warszawie.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarządu Grupy CTE

W ofercie mamy dwa komfortowe, wykończone pod klucz mieszkania w inwestycji Suwalska we Wrocławiu, a także jedno duże mieszkanie o powierzchni 97 mkw. z garażem i komórką lokatorską również z wykończeniem pod klucz we wrocławskim projekcie Zielone Wzgórze.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Gotowe lokale mamy w gdańskiej inwestycji Wolne Miasto. Do nabycia jest jeszcze 9 lokali. Najmniejsze dostępne mieszkanie ma powierzchnię 33 mkw. Długo było zarezerwowane, ale okazało się, że klient nie ma zdolności kredytowej. W sprzedaży jest też kilka lokali o powierzchni 42 mkw., jednak większość z mieszkań ma metraż 60-77 mkw.

Eryk Nalberczyński, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper

W sprzedaży mamy obecnie jedno mieszkanie gotowe do odbioru we wrocławskim osiedlu Lokum di Trevi usytuowanym w Krzykach-Tarnogaju. Lokal o powierzchni ponad 86 mkw. oferuje przestronny salon z aneksem kuchennym, trzy sypialnie, dużą łazienkę, osobną toaletę oraz pojemną garderobę. Przyszli właściciele będą mieli do dyspozycji balkon o powierzchni 8.69 mkw. z widokiem na zielony dziedziniec osiedla. Mieszkanie znajduje się na parterze czteropiętrowego budynku. Lokal jest do nabycia w cenie 559 tys. zł. W promocyjnej ofercie w cenie mieszkania jest też podwójne miejsce parkingowe w garażu podziemnym.

W drugim półroczu br. będziemy mogli zaproponować więcej mieszkań gotowych do odbioru, m.in. w pierwszych etapach osiedla Lokum Vista w Krakowie. Niewielki ich udział w całej ofercie wynika z faktu, że większość mieszkań sprzedajemy na etapie realizacji inwestycji.

Katarzyna Dąbrowska, Senior Marketing Manager w Nexity Polska

W ofercie gotowych mieszkań w inwestycji Lifetown w Warszawie dostępne są jeszcze kawalerki, a we wszystkich pozostałych projektach mieszkania dwu i trzypokojowe o metrażu od 40 mkw. do 70 mkw. W inwestycji na warszawskim Bemowie zostało również kilka mieszkań czteropokojowych.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Gotowe do odbioru mieszkania możemy zaoferować w pierwszym etapie inwestycji Piasta Park zlokalizowanej w Krakowie. W osiedlu dostępne są mieszkania dwu i trzypokojowe o powierzchni od 45 mkw. do 66 mkw.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

W naszych inwestycjach większość mieszkań, nawet do 80 proc. oferty w niektórych projektach, wyprzedaje się jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Dlatego w ukończonych budynkach nie mamy już lokali w sprzedaży.