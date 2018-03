Jak poinformowało biuro prasowe, projekt zostanie jeszcze dopracowany przez MIiR, a następnie trafi do konsultacji publicznych.

Jak powiedział we wtorek PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, dopłaty będą skierowane do najemców nowych inwestycji mieszkaniowych. - Do nowych mieszkań w ramach Mieszkania plus, ale jeżeli te mieszkania będą realizowane w spółdzielni mieszkaniowej, czy też w TBS-ach, to także będą przyznawane dopłaty - powiedział Soboń. - Wszystkie nowe inwestycje w mieszkania czynszowe będą objęte dopłatami dla najemców - doprecyzował Soboń.

Wyjaśnił, że dopłaty będą wpływać na rachunek wynajmującego i będą pomniejszać czynsz. Dodał, że najemcy będą podlegali pewnym kryteriom, ale nie będą to kryteria socjalne. Zaznaczył, że "są na tyle wysokie, że wśród beneficjentów będzie duża część najemców nowo budowanych mieszkań".

Dopłaty będzie można otrzymać przez dziewięć lat, "jednak co trzy lata te dopłaty będą obniżane". - Przykładowo, rodzina, która ma ok. 1,5 tys. zł czynszu (dwoje dorosłych, dwoje dzieci) - otrzyma niespełna 500 zł dopłaty - dodał Soboń.

Rada zapoznała się także z projektem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Ten projekt - jak dodało biuro - także został omówiony przez Radę i w ciągu kilku tygodni trafi do konsultacji społecznych.

W styczniu premier Mateusz Morawiecki przejął bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie plus. Powołał Radę Mieszkalnictwa.

W skład Rady - obok premiera - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.