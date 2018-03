Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem rządowego programu są inwestycje, realizowane przez BGK Nieruchomości.

- BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł - poinformowała rzecznik prasowa BGK Nieruchomości Ewa Syta.

Najbardziej zaawansowane prace trwają w Białej Podlaskiej oraz Jarocinie. Lokatorzy mogą tam wprowadzić się już w II kwartale 2018 roku.

W Białej Podlaskiej została już opublikowana lista najemców. W kwietniu br. ma zostać oddanych do użytku 186 lokali. Wstępne zgłoszenia wpłynęły od blisko 1,3 tys. osób, a 380 z nich pozytywnie przeszło weryfikację czynszową. Chętni na Mieszkanie plus pochodzą głównie z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście.

Opłata za wynajem 50-metrowego lokalu w Białej Podlaskiej, wraz z mediami, to ok. 900 zł.

Z kolei w Jarocinie lokale w Mieszkaniu plus zostały przyznane już w grudniu ub.r., ale pierwsi lokatorzy wprowadzą się do mieszkań w II kwartale 2018 roku. Całkowity koszt wynajmu 55-metrowego mieszkania wyniesie tutaj ok. 11-12 zł za m kw.

BGKN realizuje inwestycje m.in. także w Gdyni, Katowicach, Kępnie, Kępicach.

W przygotowaniu BGK Nieruchomości ma kolejne bardzo duże inwestycje.

Na na blisko 15-hektarowej działce położonej w Warszawie w południowo-zachodniej części Ursynowa ma powstać około 3 tys. mieszkań. Na terenie wokół osiedla przewidziano miejsce nie tylko na żłobek, przedszkole czy szkołę, ale też bibliotekę i przychodnię.

Obecne inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości w większości oparte są o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

W ramach Mieszkania plus organizowane są kolejne konkursy na domy modelowe, m.in. na dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, dom wolnostojący oraz wolnostojący dom wiejski. Efektem tego konkursu "mają być projekty, które będą trwałe, energooszczędne, estetyczne, ale także szybkie w realizacji i dopuszczające rozwiązania >zrób to sam<" - informował BGKN.