Jak podaje "Fakt" za KAI osiedle powstaje we wsi Krzywaczka położonej w pobliżu Zakopianki, 11 km od granicy Krakowa.

Chcemy zainicjować powstanie dobrego środowiska, ale nie środowiska zamkniętego. Tę inwestycję oddaliśmy w Boże ręce i mamy nadzieję, że rozwinie się ona we właściwym kierunku, zgodnie z pragnieniami serc ludzi, mających podobne wartości. Tu chodzi o tworzenie prawdziwej wspólnoty, a to osiedle jest do tego narzędziem – mówi w rozmowie z KAI Andrzej Sobczyk, znany ze Stowarzyszenia Rafael producent i dystrybutor filmów chrześcijańskich w Polsce, pomysłodawca inwestycji.

Pierwsze domy mają wielkość 143 mkw. i 173 mkw. Jednak zgodnie z zamysłem twórców, następne mają być dopasowane do potrzeb osób, które chciałby włączyć się w tworzenie sąsiedzkiej wspólnoty. Na oficjalnej stronie osiedla nie podano informacji o cenie nieruchomości.