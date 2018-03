Przykładami niestandardowych dodatków do ubezpieczenia są: ryzyko szkód spowodowanych dronem, pomoc weterynaryjna i wsparcie informatyków.

Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, jak nieocenionym wsparciem w razie nagłego zdarzenia jest ubezpieczenie nieruchomości. Według Polskiej Izby Ubezpieczeń ochronę posiada już ponad 10 mln domów i mieszkań. Nie wszyscy klienci ubezpieczycieli wiedzą, że polisę można rozszerzyć także o dość nieoczekiwane ryzyka.

– Standardowe zapisy umowy ubezpieczenia obejmują elementy konstrukcyjne nieruchomości oraz tzw. ruchomości domowe. Zabezpieczają ich właściciela przed skutkami nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń oraz kradzieżą z włamaniem. Jednak rozwój technologii, różnorodność posiadanych w domu sprzętów oraz duża konkurencja na rynku skłaniają ubezpieczycieli do nieustannej pracy nad oferowanymi warunkami ochrony. W rezultacie klienci mogą liczyć na coraz bardziej złożone produkty, w których sama nieruchomość jest oczywiście najważniejszym, ale tylko jednym z wielu chronionych elementów i przedmiotów ubezpieczenia – mówi Andrzej Paduszyński, dyrektor departamentu ubezpieczeń indywidualnych w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Gdy uszkodzimy coś dronem…

Jednym z najbardziej znanych rozszerzeń ubezpieczenia mieszkania jest OC w życiu prywatnym. To produkt, dzięki któremu ubezpieczyciel przejmie na siebie wypłatę odszkodowania za szkodę, którą wyrządziliśmy osobom trzecim, wykonując codzienne czynności związane m.in. z użytkowaniem nieruchomości, posiadaniem zwierząt, uprawianiem sportów czy korzystaniem z różnych przedmiotów. Obecnie na rynku ubezpieczeniowym można znaleźć rozwiązania, które dopuszczają dodanie do polisy szkód spowodowanych wskutek użytkowania drona. To bardzo dobry przykład tego, jak na postęp technologiczny reagują ubezpieczyciele.

- U nas możliwe jest rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem modeli latających i dronów o masie startowej do 25 kg – dodaje Andrzej Paduszyński.

Pomoc informatyczna

Powszechnie dostępne w ramach ubezpieczenia mieszkania assistance domowe przyzwyczaiło już ubezpieczonych, że w razie awarii sprzętów RTV/AGD czy różnych instalacji, mogą liczyć na zapewnioną przez ubezpieczyciela pomoc hydraulika, elektryka lub innego fachowca. To jednak nie zamyka listy usług, jakie oferują ubezpieczyciele. Dobrym przykładem jest pomoc informatyczna. Trudno wyobrazić sobie mieszkanie czy dom, w którym nie ma dziś przynajmniej jednego komputera. Sprzęt i oprogramowanie często przysparzają problemów. W związku z tym, wybierając ubezpieczenie, warto sprawdzić, czy nie zapewnia ono również wsparcia eksperta IT.

- Jeśli firma współpracuje z profesjonalnym dostawcą usług IT, powinna zapewniać nie tylko telefoniczną pomoc w zdiagnozowaniu problemu i jego naprawie, ale również konfigurację urządzeń, usuwanie wirusów czy odzyskiwanie danych. A nawet doradztwo w wyborze nowego sprzętu – tłumaczy ekspert Compensy.

Weterynarz w ramach ubezpieczenia

Zakres ochrony może obejmować także pomoc weterynaryjną zwierzętom domowym mieszkającym wspólnie z właścicielem.. Przykład Compensy pokazuje, na jakich zasadach może działać takie ubezpieczenie. Polisą mogą zostać objęte psy ras małych i średnich o wadze do 20 kg i wieku od 6 miesięcy do 8 lat, a także ras dużych i olbrzymich powyżej 20 kg i wieku od 6 miesięcy do 6 lat. Te zasady dotyczą także mieszanek ras. Podobnie jest z kotami, choć w ich przypadku ubezpieczyciel nie ustalił kryterium wagowego, a jedynie wiekowe – od 6 miesięcy do 10 lat.

Ubezpieczyciel w ramach polisy pokrywa koszty leczenia weterynaryjnego, uśpienia z konieczności, kremacji i pochówku, a także wypłaca jednorazowe świadczenie na zakup nowego zwierzęcia, jeśli psa lub kota nie udało się uratować po wypadku lub wyleczeniu w związku z chorobą.