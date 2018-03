Jak podały Polskie Składy Budowlane, tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym indywidualnym wzrośnie o kilkanaście procent. A ceny najpopularniejszych materiałów w ciągu ostatniego roku wzrosły nawet o 30 proc.

- Branża budowlana zmaga się z gwałtownym wzrostem kosztów równocześnie w kilku wymiarach - zarówno w obszarze kosztów pracy, jak i materiałów - powiedział Kozłowski.

Zauważył, że problemy "mają związek przede wszystkim z kumulacją prac budowlanych w obecnym okresie". - W ostatnich kilku latach widoczny był zastój w inwestycjach, a teraz są one uruchamiane w pełnej skali - m.in. z powodu uruchomienia finansowania z funduszy europejskich - zauważył ekspert Pracodawców RP.

Jego zdaniem "mamy zatem do czynienia ze skokowym wzrostem popytu na rynku, co w sytuacji ograniczonej podaży rąk do pracy i materiałów ma swoje odbicie w cenach". - Nie dziwi nas, że nad tym problemem pochyla się Rada Mieszkalnictwa, gdyż zjawisko to stanowi poważne potencjalne zagrożenie dla realizacji programu budowy tanich mieszkań - dodał Kozłowski.

- Spodziewam się dalszego dynamicznego wzrostu cen, gdyż wiele wskazuje na to, że jesteśmy dopiero w stosunkowo wczesnej fazie boomu na inwestycje budowlane. Także pozyskanie dodatkowych pracowników z Ukrainy, którzy zapełniali lukę na naszym rynku, staje się coraz trudniejsze - powiedział ekspert Pracodawców RP.

Jak przypomniał Kozłowski, "z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia sześć lat temu - wówczas skończyło się to falą bankructw w sektorze budowlanym". - Uważam, że tym razem nie powtórzy się to na podobną skalę, gdyż firmy ostrożniej kalkulują koszt realizacji prac, uwzględniając prawdopodobny dalszy wzrost kosztów - podsumował.

Zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w 2017 roku ceny większości materiałów budowlanych wzrosły o 20-30 proc. W wielu przypadkach zagrożona jest realizacja projektów, bo brakuje dostatecznej liczby środków transportu.

Według danych GUS w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc.