Jak wyjaśnił Soboń, dzięki specustawie będzie można szybciej budować mieszkania także na tych terenach, dla których dotąd nie przewidywano takich inwestycji. - Chodzi przede wszystkim o grunty rolne, ale też tereny poprzemysłowe czy kolejowe, zlokalizowane nierzadko w ścisłych centrach polskich miast. To około miliona hektarów niezagospodarowanych gruntów. Duża część z nich mogłaby być wykorzystana pod budowę mieszkań - zauważył wiceminister.

Zdaniem Sobonia na całym świecie na dawnych terenach rolnych i pofabrycznych, wchłoniętych przez metropolie, powstają osiedla mieszkaniowe. - Chcemy, aby tak jak na zachodzie Europy, inwestorzy wspólnie z samorządami dbali o rozwój infrastruktury społecznej i technicznej. Nie może być tak, że deweloper buduje osiedle na kilka tysięcy mieszkań, nie biorąc żadnej odpowiedzialności za to, gdzie będą się uczyć zamieszkałe na nim dzieci - powiedział.

Soboń zaznaczył, że specustawa pozwoli zatrzymać niekontrolowane rozlewanie się polskich metropolii. - Ponad 30 proc. powierzchni największych miast stanowią dziś grunty rolne i poprzemysłowe. To najczęściej doskonale zlokalizowane tereny, od lat leżące odłogiem. Inwestorzy nie mają do nich dostępu, więc wolą budować osiedla w okalających metropolie gminach. To generuje ogromne koszty społeczne, ale też finansowe, które ponosić muszą samorządy - zaznaczył.

Według wiceministra ważna będzie współpraca inwestora z samorządem, do którego zawsze będzie należało ostatnie słowo. - Dziś proces przygotowania inwestycji mieszkaniowych trwa latami, ale nie przekłada się to na jakość urbanistyczną. Brakuje partnerskiej współpracy samorządów i firm deweloperskich. Celem jest więc to, by budować więcej mieszkań, a jednocześnie by zatrzymać wolną amerykankę na rynku mieszkaniowym - powiedział Soboń.

W jego opinii gminy nie są dziś w stanie narzucić inwestorom dodatkowych wymogów urbanistycznych, nie mają dla nich realnej zachęty do inwestowania w niezbędną infrastrukturę. - Dzięki specustawie deweloper będzie mógł skrócić procedurę zmiany przeznaczenia gruntu i przygotowania inwestycji z 5 lat nawet do pół roku. Ale w zamian będzie musiał zadbać o dodatkowe miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach, o tereny zielone na osiedlu i dostęp do transportu publicznego - dodał wiceminister.

Wiceminister podkreślił, że rząd planuje kompleksową debatę społeczną w sprawie tej specustawy. - Chcemy, aby specustawa przeszła ścieżkę konsultacji publicznych, aby wypowiedziały się samorządy i organizacje pozarządowe. Jesteśmy otwarci na ich postulaty - zaznaczył.