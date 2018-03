Tzw. śpiochy to nieruchomości, które zostały objęte tzw. dekretem Bieruta, w stosunku do których złożono następnie wnioski o zwrot. Jednak po złożeniu tych wniosków wnioskodawcy, ani ich spadkobiercy przez dziesięciolecia nie zabiegali o zwrot nieruchomości. W konsekwencji status prawny "śpiochów" jest nieuregulowany.

Aby to zmienić stołeczny ratusz zaczął zamieszczać ogłoszenia w prasie i na swojej stronie internetowej dotyczące takich właśnie nieruchomości.

Miasto pierwszą pulę ogłoszeń dotyczących "śpiochów" zamieściło 23 lutego ub. roku, teraz - poinformował w poniedziałek ratusz - ukazała się jedenasta partia ogłoszeń w sprawie kolejnych 33 kamienic.

Adresy tych nieruchomości to m.in.: Bracka 10, Browarna 16, Działdowska 4a, Krochmalna 39, Leszno 56, Madalińskiego 74, Pl. Krasińskich 2, Smolna 21, Wiktorska 99.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski zwrotowe przed 1950 r., mają teraz sześć miesięcy od ukazania się ogłoszenia na zgłoszenie się do Urzędu m.st. Warszawy, a następnie kolejne trzy miesiące na przedstawienie dokumentów potwierdzających prawa do danej nieruchomości. Jeśli to się nie stanie, postępowanie dekretowe zostanie umorzone, a nieruchomość pozostanie w zasobach miasta.

Pierwsze ogłoszenia ws. "śpiochów" ukazały się w lutym 2017 r. Jak podaje ratusz, łącznie opublikowano już ogłoszenia odnośnie 194 nieruchomości. W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano już 24 decyzje w wyniku których m.st. Warszawa odzyskało 18 nieruchomości.

Uregulowanie sprawy "śpiochów" - podkreślił ratusz - jest możliwe dzięki tzw. małej ustawie reprywatyzacyjnej. Została ona uchwalona w 2015 r. Wprowadziła m.in. ograniczenie handlu roszczeniami na terenie stolicy, a także dała podstawę do odmowy zwrotu nieruchomości służących obecnie celom publicznym.