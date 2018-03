Ostrożniejsi w kredytach

Wprowadzenie 20-procentowego wkładu własnego nie zahamowało gwałtownie popytu na nieruchomości. Wciąż istnieją banki, które udzielają kredytu przy wniesieniu jedynie 10 proc. środków własnych. Również koniec programu Mieszkanie dla Młodych prawdopodobnie nie wpłynie znacząco na zapotrzebowanie. Jednak ze względu na historycznie niską stopę procentową kredytów hipotecznych coraz więcej osób podchodzi z dużą rezerwą do swoich możliwości finansowych. Zauważalna jest dziś tendencja do wybierania kompaktowych mieszkań w dogodnej lokalizacji. Takie posunięcie będzie bezpieczniejsze w razie podwyżki stóp procentowych.

Budują bliżej centrum

Deweloperzy coraz częściej będą wybierać niezagospodarowane tereny w centrum miast. Wykorzystywane będą okolice rzek i parków. To potencjał szczególnie doceniany przez tych, którzy upodobali sobie aktywny tryb życia. – Kilkanaście lat temu niemal każdy zapragnął mieszkać na obrzeżach miast. Dziś ten trend się zmienia. Wielu przeprowadza się bliżej centrum, widząc w tym komfort, realną oszczędność czasu i większe możliwości. Mieszkanie w dobrej lokalizacji będzie wolniej traciło na wartości, to zawsze dobra inwestycja. W razie potrzeby, z pewnością będzie nam także łatwiej znaleźć potencjalnego najemcę czy kupca – mówi Tomasz Bednarek, pracownik dewelopera WPBM Mój Dom SA.

Wynajem wciąż popularny

Zapotrzebowanie na wynajem ma szansę wzrosnąć. Ten rok będzie dobrym momentem na zakup mieszkania w celu inwestycyjnym. Na rynku zauważalny jest wzrost cen nieruchomości. Choć dziś jest on nieznaczny, w przyszłości może przybrać na sile. Decyzja o kupnie z myślą o wynajmie czy nawet późniejszej sprzedaży może okazać się korzystna – tym bardziej że cudzoziemcy pracujący w Polsce stanowią już liczną grupę.

Mieszkania z określonym metrażem

Zmiany czekają nas także w podejściu do powierzchni mieszkań. W nowo powstających inwestycjach najmniejsze lokale mają zajmować nie mniej niż 25 metrów kwadratowych. Ponadto, co warto podkreślić, przynajmniej jedno pomieszczenie będzie musiało mieć metraż przynajmniej 16 metrów kwadratowych. Choć kompaktowe rozwiązania, dążenie do minimalizmu w posiadaniu i kultura współdzielenia odgrywają dziś istotną rolę, to najważniejsze w tym jest zachowanie poczucia komfortu.