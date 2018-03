Nie ma lepszych obserwatorów zachowań klientów niż agenci nieruchomości i deweloperzy, którzy każdego dnia współpracują z potencjalnymi nabywcami domów i mieszkań. Agenci Metrohouse mieli za zadanie odpowiedzieć na kilka pytań związanych ze współpracą ze swoimi klientami. RynekPierwotny.pl z kolei przeprowadził sondę wśród swoich klientów – deweloperów. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się sytuacji, kiedy przed wyborem o zakupie nieruchomości stoi para/małżeństwo.

Kobieta jako pierwsza rozpoczyna poszukiwanie mieszkania

Okazuje się, że nieco częściej niż mężczyźni, pierwszy kontakt z agencją nieruchomości inicjowany jest przez kobiety (59 proc.), które zwykle namawiają swojego partnera do obejrzenia nieruchomości. Jest to wprawdzie jeszcze niewielka różnica procentowa, ale jeśli spojrzymy na odpowiedzi na drugie pytanie, nie mamy już żadnych wątpliwości.

Aż 81 proc. naszych ankietowanych odpowiedziało, że ostatnie zdanie przy zakupie należy do kobiety. – Mam nieodparte wrażenie, że to kobiety stawiają tę przysłowiową ostatnią "kropkę nad i", rozmawiając ze swoim partnerem tak, aby miał poczucie, iż decyzja jest ich wspólną. Kobiety potrafią wyobrazić sobie, jak mieszkanie deweloperskie będzie wyglądało po wykończeniu pod klucz, przedstawiając tę wizję swojemu partnerowi - komentuje Aneta Thomas, doradca Metrohouse z Krakowa. Inni doradcy są podobnego zdania.

- Kobiety są najczęściej osobami decyzyjnymi, chociaż na pierwszy rzut oka wygląda, że to mężczyzna jest poszukujący i zdecydowany. Jednak to finalnie kobiety dokonują wyboru, opierając się zazwyczaj na subiektywnej ocenie nieruchomości, często połączonej z intuicją i własną wizją wymarzonego mieszkania - dodaje Luiza Biesik z warszawskiego biura Metrohouse.

Trudno nie zgodzić się z tezą, że pozycja i znaczenie kobiet we wszelkich aspektach szeroko pojętej społecznej aktywności systematycznie rośnie. Portal RynekPierwotny.pl przeprowadził proste badanie wśród deweloperów, mające potwierdzić tego typu tendencję także w ramach rynku mieszkaniowego. Jak się okazuje na podstawie danych portalu RynekPierwotny.pl, aż 2/3 zapytań kierowanych do deweloperów mieszkaniowych wysyłają kobiety.

- Bardzo podobnie wyglądają statystyki ruchu na stronie, który w 62-procentach generują panie przeglądające oferty mieszkań – dodaje główny analityk portalu Jarosław Jędrzyński. Co ciekawe, blisko 80 proc. odpowiedzi na pytanie zadane deweloperom "Czy z Państwa doświadczenia kobiety częściej podejmują decyzję o zakupie mieszkania?" potwierdziło dominującą decyzyjność kobiet.

Kobieta wybiera mieszkanie, mężczyzna negocjuje

Choć to do kobiety zazwyczaj należy decyzja o zakupie nieruchomości, to ankietowani agenci Metrohouse twierdzą, że negocjacje cenowe to jednak domena mężczyzn. Tak odpowiedziało dwie trzecie ankietowanych doradców z Metrohouse. - Kobiety mają szerszą listę kryteriów, które wymarzone nieruchomości muszą spełnić, by decyzja o zakupie została podjęta. Mężczyźni natomiast zdecydowanie częściej podejmują się negocjacji cenowych ze sprzedającymi. Można zaryzykować stwierdzenie, że to kobieta podejmuje decyzję o zakupie, natomiast mężczyzna ją finalizuje - komentuje wyniki ankiety, Ewelina Strzałkowska, koordynator biura Metrohouse w Olsztynie. Hanna Wychowaniec, z katowickiego oddziału Metrohouse: - Nie jest niespodzianką, że w małżeństwach/parach to kobiety najczęściej wybierają mieszkania pod kątem praktycznym i estetycznym, a rola mężczyzn sprowadza się do oceny stanu technicznego i negocjacji najlepszej ceny.

Jak tłumaczy ekspert portalu RynekPierwotny.pl negocjacje to jedyny punkt, w którym wskazania deweloperów są zdecydowanie remisowe w odniesieniu do obu płci. W tym bodaj najbardziej newralgicznym punkcie procesu nabywania mieszkania, zdaniem respondentów portalu RynekPierwotny.pl bardziej od płci liczy się osobowość stron, przygotowanie do spotkania, czy wiedza na temat inwestycji.

Badanie jednak jasno wskazało, że płeć piękna jest o wiele bardziej zaangażowana w zakup lokum i bardzo często jest o wiele bardziej wymagającym klientem. W ostatniej kwestii nie było większych wątpliwości, choć tu panowie nie zostali jednoznacznie pozbawieni szans. Jak stwierdził jeden z deweloperów biorących udział w sondzie: Obecnie klienci, zarówno kobiety jak i mężczyźni, są coraz bardziej wymagający i to na każdym etapie zakupu. Wydaje się, że kobiety są bardziej wymagające zwłaszcza w pierwszych etapach związanych z zakupem mieszkania, takich jak wybór lokum, zmiana jego układu, warunki umowy. Mężczyźni zaś w etapach późniejszych, jak odbiór czy obsługa posprzedażowa.