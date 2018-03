Dom położny jest w podwarszawskim Otwocku. Przynależy do niego także budynek gospodarczy i garaż.

Wiadomo, że wcześniej działał w tym miejscu gabinet stomatologiczny należący do poprzedniego właściciela.

- Po prostu zamieniłem mój dom w Józefowie, w którym spędziłem większość życia, na dom w Otwocku. Przeniosłem się i żyję w nowym domu - powiedział polityk, pytany przez "Super Express" o nową inwestycję.

Korwin-Mikke mieszka pod Warszawą razem z żoną Dominiką i dwójką dzieci: Nadzieją i Karolem.

"W Brukseli czuję się jak na wygnaniu. (.) Potworną ilość czasu zabierały mi dojazdy i wszystkie biurokratyczne wymogi. Zbliżają się wybory, uważam, że powinienem wrócić do Polski. To żaden koniec kariery! Wręcz przeciwnie - ja wracam do polskiej polityki! To do tej pory czułem się na oucie" - napisał jeszcze w styczniu Janusz Korwin-Mikke na Facebooku.