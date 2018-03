Inwestycja ma powstać na blisko 15-hektarowej działce położonej w Warszawie przy ul. Karczunkowskiej, w południowo-zachodniej części Ursynowa.

Na terenie wokół osiedla przewidziano miejsce nie tylko na żłobek, przedszkole czy szkołę, ale też bibliotekę i przychodnię. Na działce może powstać około 3 tys. mieszkań. Planowany termin realizacji pierwszego etapu budowy to 2022 rok.

Na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla BGKN został rozpisany międzynarodowy konkurs. Pracownie architektoniczne i urbanistyczne zgłaszały się do niego do 30 listopada ub.r. - W tej chwili finalizujemy konkurs. W drugim etapie dokonamy wyboru spośród pięciu doświadczonych zespołów o dużych umiejętnościach, które sprawdziły się w realizacjach mieszkaniowych - powiedział przewodniczący sądu konkursowego, architekt Stanisław Niemczyk.

Jak tłumaczył Niemczyk, inwestycja ma zapewnić nie tylko łatwy dostęp do komunikacji, ale "ma być także przyjazna dla ludzi starszych".

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 12 marca.

Celem programu Mieszkanie plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem rządowego programu Mieszkania plus są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

W ubiegłym tygodniu w ramach inwestycji realizowanej w Białej Podlaskiej została opublikowana lista najemców w programie Mieszkanie plus. W tym roku 186 lokali ma być już oddanych do użytku. Wstępne zgłoszenia wpłynęły od blisko 1,3 tys. osób. 380 z nich pozytywnie przeszło weryfikację czynszową. Chętni na Mieszkanie plus pochodzą głównie z Białej Podlaskiej, ale ok. 10 proc. wniosków złożyły osoby niezamieszkujące w tym mieście. Opłata za wynajem 50-metrowego lokalu, wraz z mediami to ok. 900 zł.

Z kolei w Jarocinie lokale w Mieszkaniu plus zostały przyznane już w grudniu ub.r. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do mieszkań w II poł. kwietnia 2018 roku. Całkowity koszt wynajmu 55-metrowego mieszkania, łącznie z mediami oraz z ogrzewaniem, wyniesie 1,3 tys. zł miesięcznie.