Raport "Jaka szafa, taki dom" przedstawiono w środę podczas konferencji prasowej. Wynika z niego, że blisko 60 proc. badanych przyznaje, że ich mieszkanie jest odbiciem ich stylu i osobowości. Po drugie, zarówno przy wyborze ubioru, jak i aranżacji wnętrza nacisk kładziemy przede wszystkim na: funkcjonalność, wygodę i jakość.

Osoby wybierające styl loftowy we wnętrzach, w modzie najczęściej wybierały "sportową elegancję" (49 proc.). Miłośnicy klasycznych wnętrz, stawiali z kolei na styl romantyczny w ubiorze (55 proc.).

Wnętrza już nie skandynawskie

Idealne wnętrze? Idealny trend? Styl skandynawski, co wielu może zaskakiwać, już nie otwiera zestawienia. Wskazało na niego tylko 11 proc. badanych.

Największą popularnością cieszą się teraz aranżacje loftowe (23 proc.) i klasyczne (23 proc.).

- Analizując aranżacje wnętrz można mówić o pewnych grupach stylów – zauważa w raporcie Ewa Mierzejewska, ekspert ds. aranżacji wnętrz. - Tak naprawdę styl klasyczny i prowansalski są do siebie bardzo podobne, tylko różnią się w dużej mierze kolorystyką, która przełożyła się na wskazania u kobiet i mężczyzn. Natomiast styl loftowy jest bardzo często utożsamiany ze stylem nowoczesnym i z pewnością wielu z nas ocenia te wnętrza w podobny sposób.

"Różnice zdań widać jedynie na próbie badawczej kobiet i mężczyzn: kobiety zapytane o to, która aranżacja najlepiej pasuje do ich stylu, najczęściej wskazywały na styl prowansalski, zaś mężczyźni – klasyczny", podkreślają autorzy badania.

Najmniej zwolenników ma styl glamour.

Styl klasyczny to ponadczasowość, wysoka jakość, elegancja i dobry materiał. Znajdujemy tu liczne nawiązania do form z przeszłości, takich jak toczone nóżki foteli, gzymsy i zwieńczenia kredensów, pikowane tapicerki. Meble w stylu klasycznym sprawiają wrażenie solidnych i trwałych, a jednocześnie nie poddają się aktualnym trendom. Uzupełnieniem wystroju wnętrza w tym stylu zawsze są tekstylia: zasłony, dywany, poduszki, czasem tapety w tradycyjne wzory

Styl loftowy – cechuje go zamiłowanie do naturalnych materiałów, ale też toporności, szorstkości i prawdziwości materiałów, takich jak beton, metal, cegła. Obowiązkowa jest też stonowana kolorystyka

Styl a elementy wystroju

Co najbardziej wpływa na personalizację przestrzeni? – o to także postanowili zapytać autorzy raportu. I u także widoczne stały się różnice między kobietami i mężczyznami.

Bo choć jedni i drudzy na pierwszym miejscu stawiają meble, to dla kobiet ważniejsze są dodatki, w tym m.in. ozdoby, tekstylia i obrazy, dla mężczyzn z kolei – sprzęt AGD/RTV.

Styl nowoczesny – to duża prostota, przewaga geometrycznych wzorów, często kontrastowe kolory i oszczędność dekoracji. To również nowoczesna materiały, w tym np. tworzywa

Styl rustykalny – nawiązuje do sielskich wakacji u babci. Dużo w nim naturalnych materiałów, deseni kwiatowych, naturalnej cegły, ozdobnych okuć mebli, a także wygodnych oraz miękkich foteli i kanap

Styl skandynawski – tu znowu prostota, oszczędność formy, specyficzna kolorystyka – dużo szarości, cała gama chłodnych błękitów. Liczy się tu przede wszystkim funkcjonalność i wygoda

Styl glamour – dużo czerni, dużo połysku, do tego pikowane oparcia kanap i foteli, dekoracje w postaci błyszczach dodatków. Są też awiązania do przeszłości, choć to bardzo nowoczesny wizerunek

Styl prowansalski – przywołuje na myśl wakacje u wybrzeży Morza Śródziemnego. Zazwyczaj jasne wnętrza, meble z białego drewna, tapicerowane naturalnymi tkaninami takimi jak np. len. Do tego motywy: lawendy, kratki i kwiatki.