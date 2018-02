Poza adekwatną ceną, ważne jest przede wszystkim dobrze przygotowane wnętrze, zachęcające zdjęcia oraz jasny i klarowny tekst ogłoszenia.

Dane z serwisu ogłoszeniowego Gumtree.pl wskazują, że najbardziej gorącym okresem, jeśli chodzi o zakup mieszkań jest sezon zimowo-wiosenny. Z kolei na przełomie wiosny i lata rusza w pełni sezon krótkookresowego wynajmu. Końcówka lata i jesień mija zaś pod znakiem długookresowego wynajmu lokali, na co wpływ ma początek roku akademickiego. Każda z tych transakcji wymaga odpowiedniego przygotowania mieszkania, a także zdjęć i treści ogłoszenia. Jak powinno wyglądać ogłoszenie, które przyciągnie uwagę i wyróżni się na tle innych ofert?

Liczy się zachęcająca scenografia i zdjęcia

Aby sprzedać lub wynająć mieszkanie, musimy na potencjalnym nabywcy lub najemcy zrobić dobre pierwsze wrażenie. Wygląd pomieszczeń powinien zachęcać i zapraszać oglądających do zakupu. Przy fotografowaniu mieszkania warto pamiętać o kilku ważnych aspektach:

• Porządek. Zbędne osobiste akcesoria i niepotrzebne meble powinny zniknąć z pola widzenia. Neutralne, schludne i uporządkowane wnętrze zwiększy szansę na szybką i pomyślną transakcję.

• Naturalne światło. Zdjęcia najlepiej zrobić w dzień, w naturalnym świetle – dzięki temu wnętrza zaprezentują się przestronnie i przytulnie.

• Szeroki kadr. Starajmy się objąć w obiektywie całe pomieszczenie. Potencjalni zainteresowani łatwiej wyobrażą sobie wygląd nieruchomości.

• Dobra jakość zdjęć. Żeby mieć pewność co do dobrej jakości i ostrości zdjęć, najlepiej wykonać je profesjonalnym aparatem.

• Dbałość o detale. Warto zakupić kilka dodatków wnętrzarskich, np. ładne świeczki czy obrazki, a nawet świeże kwiaty w wazonie. Nadadzą one przytulnego, domowego klimatu i ożywią przestrzeń.

• Grafiki informacyjne. Do ogłoszenia warto dodać też takie materiały graficzne, jak plan mieszkania czy mapka komunikacyjna.

Dobre ogłoszenie? Proste, przejrzyste i konkretne

W zamieszczanym w sieci ogłoszeniu o sprzedaży czy wynajmie lokum powinniśmy zawrzeć podstawowe informacje, takie jak: typ i specyfikacja lokalu, piętro, parametry pomieszczeń; opis stanu technicznego mieszkania, sprzętu i wyposażenia; dodatkowe atuty: winda, piwnica czy garaż. Należy też jasno opisać warunki najmu lub sprzedaży lokum: podać cenę, wysokość dodatkowych opłat i kaucji, termin dostępności lokalu oraz, w przypadku wynajmu, szczególne warunki użytkowania. Warto pamiętać, że suche fakty dotyczące samego lokalu oraz jego zdjęcia to nie wszystko. Potencjalny kupiec lub najemca będzie zainteresowany również sąsiedztwem, lokalizacją czy komunikacją.

Zachowanie obiektywizmu = profesjonalizm

Tworząc ogłoszenie z ofertą mieszkaniową warto zachować obiektywizm. Należy unikać wprowadzenia w błąd, ubarwiania, ale również pomijania istotnych wad lokalu.

- Przeinaczanie faktów utrudni nam sprawne przeprowadzenie transakcji sprzedaży lub wynajmu - komentuje Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji w Gumtree.pl. - Podczas wizyty w mieszkaniu prawdopodobnie okaże się, że mieszkanie zupełnie nie spełnia oczekiwań nabywców lub najemców. Wówczas proces poszukiwania chętnych na lokal rozpocznie się od nowa. Jeśli mieszkanie wymaga remontu lub ma inne wady, warto zaznaczyć to w łagodny sposób. Można podkreślić na przykład możliwości aranżacyjne, jakie dałaby przestrzeń lokalu po remoncie.

Połączenie wszystkich wspomnianych elementów: odpowiedniego przygotowania mieszkania, zdjęć oraz ogłoszenia na pewno znacznie ułatwi nam pozyskanie potencjalnych chętnych oraz pomoże odnieść transakcyjny sukces.