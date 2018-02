- Będziemy rozmawiali o dopłatach do czynszu w ramach Mieszkanie plus. Państwo w tym pomoże. (...) Pamiętajmy, że zasady tego wsparcia określi ustawa tak, jak było w przypadku 500 plus - powiedział.

Dodał, że nie chce zdradzać szczegółów, bo te zaprezentuje we wtorek.

Jak podało jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS), całkowity koszt wynajmu 55-metrowego lokalu w ramach Mieszkania plus w Jarocinie wraz z opłatami (także z ogrzewaniem) wyniesie 1,3 tys. zł miesięcznie. Pierwsi lokatorzy mają wprowadzić się w połowie kwietnia.

Dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka ocenił, że jarocińska oferta z programu Mieszkanie plus jest droższa od tych dostępnych na lokalnym rynku komercyjnym. - Należy jednak zwrócić uwagę, że mieszkania oferowane w ramach programu są nowe i wybudowane wedle nowoczesnych technologii, a oferta komercyjna to głównie mieszkania używane - mówił.

Także według dyrektora generalnego HRE Think Tank Michała Cebuli "opłaty za Mieszkanie plus w Jarocinie są za wysokie". Jego zdaniem czynsze na rynku komercyjnym bywają niższe.

Dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki stwierdził, że "koszty najmu w ramach Mieszkania plus w obecnym kształcie nie będą znacznie odbiegały od stawek rynkowych, co związane jest z kosztami budowy i kosztami użytkowania".

Zdaniem Płochockiego "jeżeli realizacja programu nabierze tempa i lokale będą oferowane na naprawdę atrakcyjnych warunkach - to ważne, aby przyznawane były osobom, których sytuacja materialna rzeczywiście nie pozwala na nabycie mieszkania na wolnym rynku". - Uważamy także, że lokale te powinny pozostać w zasobie mieszkaniowym państwa i służyć najbardziej potrzebującym. Nie powinny być oferowane z opcją dojścia do własności - podsumował.

BGKN ma w ramach programu Mieszkanie plus w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

W styczniu premier Mateusz Morawiecki przejął bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie plus.

W związku z tym powołał Radę Mieszkalnictwa. W skład Rady - obok premiera - weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.