- Mieszkanie Plus funkcjonuje na polskim rynku nieruchomości już drugi rok, ale można powiedzieć, że program istnieje bardziej w świadomości społecznej, niż na rynku nieruchomości. Dane, które dotyczą realizowanych mieszkań w ramach programu zupełnie nie dają żadnej rękojmi powodzenia tej inwestycji w przyszłości – w przyszłej, lub dalszej perspektywie – mówi newsrm.tv Jarosław Jędrzyński, analityk rynku nieruchomości, RynekPierwotny.pl.

Co stało na przeszkodzie w realizacji programu Mieszkanie Plus?

Jak wskazuje ekspert z portalu RynekPierwotny.pl, deweloperów odstraszały warunki programu rządowego. - Przede wszystkim jest to problem dochodzenia do własności, czyli długoletniego, trzydziestoletniego finansowania mieszkań. Poza tym chodzi tu również o kwestię narzucanych urzędowo czynszów. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy te czynsze, które nie będą rynkowe, tylko narzucane z góry deweloperom, będą gwarantować zysk z inwestycji – wyjaśnia Jarosław Jędrzyński, i dodaje. - Dochodzi również kwestia ziemi, za którą deweloperzy będą musieli zapłacić, co prawda będzie to rozłożone w czasie, ale jednak nie zostanie zrealizowane założenie budowy na tanich gruntach Skarbu Państwa.

Problem deweloperów z zakupem gruntów miało rozwiązać ostatnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 stycznia, w ramach której ma powstać tzw. bank ziemi, rozporządzający nieruchomościami Skarbu Państwa. Grunty z Krajowego Zasobu Nieruchomości przeznaczone będą pod inwestycje z programu Mieszkanie Plus. Czynsz natomiast będzie zależny od corocznych rozporządzeń wydawanych przez Radę Ministrów.

- Jeśli chodzi o statystyki mieszkań, które są realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus, jest to zaledwie 1700 lokali w inwestycjach zrealizowanych w ramach części komercyjnej. Polega to na tym, że BGK Nieruchomości odkupuje gotową inwestycję wybudowaną na prywatnym gruncie od dewelopera, a następnie mieszkania będą wynajmowane najemcom po cenach rynkowych. Już dziś wiadomo, że będą co najmniej dwukrotnie wyższe od zaproponowanych w ustawie – dodaje Jarosław Jędrzyński.

Wg nowej ustawy KZN, zyski z uczestnictwa w programie ma zapewnić m.in. niższy koszty uzyskania nieruchomości, ustalona część mieszkań w charakterze deweloperskim i użytkowym (kolejno: 30% i 20%) oraz proces ustalania czynszu, będący kompromisem z inwestorem.

Minister Infrastruktury zapowiedział przygotowanie specustawy, która miałaby przyśpieszyć realizację programu. Pierwsze lokale w ramach inwestycji Mieszkania Plus na gruntach Skarbu Państwa mają stanąć już w 2019 roku.