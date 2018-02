- W Warszawie w zeszłym roku sprzedano 131 apartamentów premium, a w całej Polsce 196, co pokazuje dominację rynku stołecznego. Prognozujemy wzrost dla rynku polskiego o ok. 8 proc. w stosunku do roku ubiegłego - powiedziała prezes Tacit Investment Karolina Kaim podczas spotkania prasowego.

Poinformowała także, że we flagowej inwestycji Tacit Inwestment - wieżowcu Cosmopolitan w Warszawie - do tej pory sprzedano 85 proc. lokali, czyli łącznie 182 jednostki, w ciągu 4 lat od oddania inwestycji do użytkowania. To 51 proc. apartamentów premium sprzedanych w tym czasie w Warszawie, podkreśliła.

Zapowiedziała także, że przed Cosmopolitan jest w tym roku "absolutnie rekordowa transakcja w Warszawie" związana z zakupem na 42 piętrze budynku.

EY szacuje, że udział apartamentów premium w całym rynku mieszkaniowym w Polsce oscyluje ok. 0,5 proc.

Apartament premium - w świetle badania - cechuje cena przy zakupie ponad 20 tys. zł/m2, niepowtarzalna lokalizacja, atrakcyjne sąsiedztwo, oraz najwyższy standard wykończenia i wyposażenia. Do tej grupy należą zarówno wieżowce, jak i kameralne inwestycje w nowych i rewitalizowanych budynkach.

Tacit Investment to inwestor działający na rynku nieruchomości ekskluzywnych w Polsce. Flagową inwestycją Tacit Investment jest oddany do użytku w 2014 roku 44-piętrowy apartamentowiec Cosmopolitan Twarda 4 w centrum Warszawy.