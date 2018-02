Dom zaprojektowany przez Lawa trudno nazwać typowym - nietypowa jest już sama jego nazwa: oPod. Tworzy go prosta rura wykorzystywana do odprowadzania wody, którą umeblowano i do której podłączono media. Ma niewiele ponad 9 mkw.

Hongkong przez ostatnie 7 lat utrzymał tytuł najdroższego miasta świata, jeśli chodzi o zakup domu lub mieszkania.

W środku jest miejsce na m.in. rozkładaną kanapę, kuchenkę, małą lodówkę i łazienkę z prysznicem.

Na razie projekt jest w fazie prototypu; niebawem ma być już dostępny w sprzedaży. Wiadomo już, że oPod ma kosztować ok. 15 tys. dolarów. Dla porównania za 55-metrowy dom przyjdzie nam w Hongkongu zapłacić 1,8 mln dol.

Law przekonuje, że mieszkanie w rurze to sposób na rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. oPod mógłby stanąć w nieużywanych przestrzeniach, jak np. doki, przestrzenie między budynkami lub pod wiaduktami. Tym bardziej, że rury ważą blisko 22 tony. I nie potrzebują specjalnych mocowań.