- Kilka lat temu trudno było wytłumaczyć klientowi, na czym polega ta technologia i do czego może mu się przydać. Dzisiaj zaczyna to być standard. Powstały inteligentne pralki, inteligentne lodówki. System będzie tak inteligentny jak jego właściciel, bo ma on pomagać w domu, a nie stanowić jakakolwiek przeszkodę – powiedział Mikołaj Pertek, Country Manager w Fibaro.

Jak wskazał, wiele czynności - jak włączenie świateł, telewizora czy ustawienie odpowiedniej temperatury - można zaprogramować, aby działy się automatycznie, bez ingerencji człowieka.