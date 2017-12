Spadek popytu na mieszkania w połączeniu z dużą liczbą pojawiających się na rynku nowych ofert, doprowadził do wzrostu wielkości oferty warszawskich deweloperów o 8 proc. i zmniejszenia kwartalnej dynamiki cen. Mniejszy popyt wynikał m.in. z faktu, że w III kw. 2017 r. dopłaty mieszkaniowe były udzielane bardzo krótko.

Pod koniec III kw. br. najwięcej inwestycji deweloperskich było oferowanych na terenie Mokotowa, Białołęki, Pragi - Południe oraz Woli. Największe wzrosty liczby dostępnych lokali, dotyczyły z kolei Żoliborza, Białołęki i Bemowa. Popularność stracił Wawer, w którym zanotowano największy spadek wielkości oferty (o 24 proc. w porównaniu z II kw. 2017 roku). Z kolei najmniejszą podażą nowych mieszkań, cechowały się dzielnice po prawej stronie Wisły - Wesoła i Rembertów.

W III kw. 2017 r. ceny lokali rosły wolniej

Po blisko dwuprocentowej podwyżce średniej ofertowej ceny 1 mkw. warszawskiego nowego lokalu (II kw. 2017 r.), od lipca do września br. nastąpiło spowolnienie wzrostu cen. Ta sytuacja wynikała prawdopodobnie z osłabienia popytu na mieszkania deweloperskie i wprowadzenia na rynek większej ilości lokali w konkurencyjnych cenach. Pod koniec III kw. 2017 roku, przeciętna stawka w cennikach warszawskich deweloperów wynosiła 7 676 zł. To oznaczało wzrost o 0,4 proc. względem II kw. 2017 r.

W III kw. 2017 r. najtańsze mieszkania (poniżej 6 500 zł/mkw.) były oferowane na terenie Białołęki, Rembertowa, Wesołej i Wawra. Zaskoczenia nie wzbudzają "najdroższe" warszawskie dzielnice z minionego kwartału (Praga - Północ, Śródmieście, Ochota, Wola, Mokotów, Bielany oraz Żoliborz). W tych częściach Warszawy, średnia cena za 1 mkw. nowego lokalu wynosi ponad 9 000 zł, co jest związane m.in. z bardzo dobrą lokalizacją proponowanych mieszkań.

Warto dodać, że od lipca do września br. najbardziej wzrosła przeciętna cena za 1 mkw. dotycząca Bielan i Ochoty. Rozbudowa oferty najdroższych lokali w tych dzielnicach jest wyraźnym sygnałem, że deweloperzy poszukują alternatywy dla Śródmieścia. Największy spadek średniej ceny ofertowej za 1 mkw., odnotowano z kolei w Wawrze.

Włochy przodują w udziale kawalerek

Nikogo nie dziwi duży udział mieszkań dwupokojowych i trzypokojowych w ofercie warszawskich deweloperów. Co w takim razie z kawalerkami? Od lipca do września 2017 roku, szczególnie wysokim udziałem M1 odznaczały się Włochy. Dane portalu RynekPierwotny.pl z III kw. br. i wcześniejszych okresów wskazują, że mieszkania jednopokojowe nie są popularne na wschodnim krańcu Warszawy. Jest to spowodowane głównie niskimi cenami za 1 mkw., które zachęcają nabywców mieszkań do inwestycji w lokum o większym metrażu.

W trzecim kwartale 2017 r. najbardziej widoczny wzrost udziału rynkowego kawalerek odnotowano na terenie Żoliborza, Włoch i Pragi - Północ. Większość warszawskich dzielnic, (oprócz Włoch i Wesołej) charakteryzowała się największym odsetkiem mieszkań o powierzchni 40 mkw. - 60 mkw. Z podobną sytuacją (tzn. dominacją lokali liczących sobie 40 mkw. - 60 mkw.), mamy do czynienia również w innych polskich metropoliach.

Pod koniec III kw. 2017 r. ofertę nowych mieszkań najbardziej zbliżoną do średniej dla Warszawy miały trzy popularne dzielnice: Praga - Południe, Wola i Bemowo. Dane z raportu podażowego portalu RynekPierwotny.pl wskazują na duże zróżnicowanie oferty warszawskich deweloperów. Przykładem mogą być informacje o przeciętnej powierzchni nowych mieszkań. Pod koniec września br. najmniejszy metraż odnotowano na terenie Włoch - 39 mkw., a największy w Wesołej - 84 mkw. Ogromne dysproporcje dotyczyły również średniej ceny mieszkań. Pod koniec września 2017 r. najtańsze nowe lokum można było zakupić w Rembertowie (już za nieco ponad 300 000 zł), a najdroższe na Śródmieściu (średnia cena: 930 000 zł).

Informacja prasowa przygotowana na podstawie raportu eksperckiego "Rynek mieszkaniowy w Warszawie – III kw. 2017 r." udostępnionego przez analityków portalu RynekPierwotny.pl.