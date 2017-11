Szefowa BGK opowiadała w czasie Kongresu 590 o tym, jaką wizję rozwoju mieszkalnictwa w Polsce chce promować.

- Uzupełniamy lukę, pokazując, że można budować taniej, że są inne, nowe technologie. A można to zrobić też wspólnie i takich przedsięwzięć mamy coraz więcej – przyznała Beata Daszyńska-Muzyczka.

Podkreśliła, że choć opcja własności albo wynajmu z możliwością dojścia do własności wciąż będzie istnieć i budzić zainteresowanie, BGK stara się pokazywać potencjalnym inwestorom nową drogę. - Powstające inwestycje będą potrzebowały mieszkań na wynajem. To jest dodatkowa oferta, do której zachęcamy przedsiębiorców, również inwestorów zagranicznych - wyjaśniała.

Na co BGK wyda 9,5 mld kapitału? Jakie, poza programem Mieszkanie Plus, ma priorytety?

