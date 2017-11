"25 października prokurator Jarosław Szarkowski z Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowił, że na nowo należy podjąć postępowanie dotyczące wykupu mieszkania przez Pawła Kukiza", pisze też gazeta.pl.

W uzasadnieniu można przeczytać, że decyzja o umorzeniu postępowania była "przedwczesna i zasadne jest dalsze kontynuowanie postępowania".

Przypomnijmy, chodzi o mieszkanie na Mokotowie w Warszawie, które Paweł Kukiz kupił z 90-proc. zniżką w 2010 roku.

Prokuratura Okręgowa zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie "doprowadzenia w dniu 14 kwietnia 2010 r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znaczącej wartości w kwocie 226 299,54 zł Urzędu Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, za pomocą wprowadzenia w błąd pracowników Urzędu Dzielnicy Mokotów co do miejsca zamieszkania Pawła Kukiza i (jego żony - red.)". źródło: dokumenty prokuratury

- To kolejny atak na Kukiz’15. Skoro wcześniej okazało się, że wszystko jest w porządku i umorzyli postępowanie, a teraz znowu odgrzewają tego kotleta, to właśnie tak to wygląda. Chcą Pawła dyskredytować i kompromitować – komentuje na gazeta.pl osoba z bliskiego otoczenia Pawła Kukiza. - Skoro podczas wykupu mieszkania wszystko odbyło się zgodnie z prawem i są na to opublikowane przez Pawła dokumenty, a ta sprawa znów wraca, to widać, że szukają dziury w całym. Cóż, to jest polityka.