Jeśli korzystasz z paliwa gazowego, sprawdź co radzi nasz ekspert.

Dlaczego ogrzewanie gazowe?

Ogrzewanie gazowe to przede wszystkim duża wygoda. Po zakupie urządzenia i jego zaprogramowaniu musimy pamiętać jedynie o okresowych przeglądach. System ten jest bardzo sprawny, kotły nie zajmują dużo miejsca, a także nie powodują tak wiele zanieczyszczeń powietrza jak na przykład ogrzewanie węglem. Rozwiązanie to jest także relatywnie tanie – tańsze od ogrzewania energią elektryczną czy olejem opałowym.

Koszty ogrzewania gazowego zależą od wielu czynników, jednak można je rozdzielić na cztery kategorie: izolacja termiczna, metraż, sprawność systemu grzewczego oraz wysokość stawek u sprzedawcy gazu.

Drobne rzeczy, o których warto pamiętać

Szczególnie przed pełnią sezonu grzewczego, warto pamiętać o kilku drobnostkach. Zacznijmy od odpowietrzanie kaloryferów, jeśli wydają dźwięki przypominające bulgotanie. Jest to prosta operacja, którą możemy przeprowadzić sami. W internecie możemy znaleźć wiele wskazówek, dopasowanych często do modelu grzejnika.

Warto też pamiętać, że zakrywanie grzejnika zasłonami czy ręcznikami wpływa na ogrzewanie domu. Znaczna ilość ciepła zostaje zatrzymana przez materiał, przez co kaloryfer musi zużywać jeszcze więcej gazu, aby nagrzać pomieszczenie. Pamiętajmy więc żeby raczej suszyć rzeczy w innym miejscu, a zasłony umieścić tak, aby nie zakrywały grzejnika.

Dla osób preferujących niższą temperaturę w mieszkaniu, proponujemy wyregulowanie temperatury na samym grzejniku. Zostawianie przez długi czas uchylnego okna bardzo wpływa na pracę urządzeń grzewczych w domu. Bardziej efektywne jest krótkie, ale konkretne wietrzenie, czyli otwarcie okien na oścież na parę minut. Powietrze przefiltruje się, zrobi się chłodniej, ale grzejnik nie będzie musiał ciągle wykonywać nadmiernej pracy - raz a porządnie.

Termostaty i regulatory temperatury

Termostaty i regulatory temperatury to stosunkowo tanie opcje. Jeśli twój grzejnik nie ma termostatu, inwestycja może być naprawdę opłacalna. Dzięki niemu możesz ustawić, jak mocno grzejnik ma grzać. Jeśli należysz do zimnolubnych i mieszkasz w bloku, może być to idealne rozwiązanie. Zamiast uchylonego przez długi czas okna wystarczy zmniejszyć moc grzania. Na przykład z 5 na 1.

Jeśli chodzi o regulator temperatury jest to świetne rozwiązanie, a najtańsze urządzenia zaczynają się już od około 100 zł. Pozwala nam to zaprogramować wysokość temperatury w zależności od godziny. Gdy jesteśmy w pracy i nie ma nas w domu temperatura w mieszkaniu może być niższa o parę stopni. W ciągu nocy można ją także nieznacznie zmniejszyć. W ten sposób nie będziemy mieli w domu ciągle tej samej wysokiej temperatury, co przełoży się na oszczędność pieniędzy na ogrzewaniu.

Niższe stawki za gaz

Jednym ze sposobów na obniżenie rachunków, tym bardziej dla osób korzystających z ogrzewania gazowego, jest wybór sprzedawcy, który zaoferuje niższą cenę za paliwo gazowe. Zmiana sprzedawcy gazu jest podobna do zmiany operatora kablówki czy internetu i każdy może jej dokonać bezpłatnie od 2011 roku. Sam proces jest prosty i nie wymaga wielu formalności, a w efekcie im większe zużycie paliwa gazowego w gospodarstwie domowym, tym większe mogą być oszczędności. Warto pamiętać, że proces przepisania do nowego sprzedawcy trwa do trzech miesięcy. Korzystanie z usług nowego sprzedawcy, który zaoferuje niższe stawki za paliwo gazowe, nie spowoduje zmian w wysokości opłaty dystrybucyjnej ani przerw w dostawach. Bez zmian pozostaje również dotychczasowe pogotowie gazowe.

Czy warto oszczędzać? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ale warto pamiętać, że podjęcie choćby małych kroków, może wygenerować odczuwalne oszczędności w domowym budżecie.