"Program Mieszkanie Plus to impuls do rozwoju innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i technologicznych na polskim rynku mieszkaniowym. To również unikatowa szansa dla studentów polskich uczelni na zaprezentowanie nowych idei i współpracę przy realizacji szeroko zakrojonych inwestycji" - czytamy w informacji prasowej nadesłanej z BGK Nieruchomości.

Okazją dla studentów będzie konkurs "Dom jutra. Model budownictwa dostępnego".

Celem konkursu - jak wskazał BGKN - jest ideowe przedstawienie wizji dostępnego, przynoszącego społeczne wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Wstępne założenia konkursu zaprezentował w czerwcu 2017 r. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślał wówczas rolę zaangażowania środowiska akademickiego w realizację programu Mieszkanie Plus. Jego zdaniem, zarówno rządowy program mieszkaniowy jak i konkurs skierowany do studentów uczelni wyższych stanowią doskonały przykład synergii pomiędzy światem nauki i biznesu.

Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy studenci pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni technicznych, uniwersytetów i wyższych szkół artystycznych. Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie trzy osoby).

Prace zgłoszone do konkursu mają być rozwinięciem jednego z czterech wątków przewodnich. Wątki dotyczą: tworzenia modelowej urbanistyki; poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej mieszkań; rozwoju trwałych i dostępnych cenowo technologii oraz wykorzystania nowych pomysłów wynikających z cyfryzacji otoczenia.

- Cieszę się, że współorganizując i uczestnicząc w konkursie środowisko akademickie, w tym społeczność warszawskiego Wydziału Architektury, może rozszerzyć swój udział w debacie nt. rozwoju budownictwa dostępnego w Polsce. Studenci zyskują szansę przedstawienia autorskich i mam nadzieję odkrywczych rozwiązań przestrzennych - mówił cytowany w informacji prasowej dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Jan Słyk.

Dodał, że niezwykle istotne jest to, że "pomysły zawarte w ich pracach mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu konkretnych inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus". - Tym samym tworzymy warunki, by nowe idee, jakie rodzą się na polskich uczelniach, przekuwać w innowacyjne działania oraz aby wykorzystywać je w życiu społecznym i w gospodarce - podkreślił dziekan.

Jak przypomniał członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński, we wrześniu rozstrzygnięto konkurs na projekty domów modelowych dla programu Mieszkanie Plus. - Od uczestników tego konkursu oczekiwaliśmy konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych - dodał.

- Z kolei dziś, w konkursie skierowanym do studentów, czekamy na śmiałe wizje, które mogą istotnie wzbogacić polską myśl architektoniczną i urbanistyczną, a także umożliwić lepsze wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych i narzędzi cyfrowych - tłumaczył Muszyński.

Pula nagród i wyróżnień w konkursie wynosi 70 tys. zł. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 14 grudnia 2017 r., zaś publiczne ogłoszenie zwycięzców nastąpi 20 grudnia 2017 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bgkn.pl/konkurs.