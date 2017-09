Lisiecki zaznaczył, że przedstawiciele komisji weryfikacyjnej będą zastanawiać się, czy jest możliwość zajęcia się tą sprawą przez komisję, ze względu na fakt, że w przypadku willi nie było decyzji zwrotowej.

- Będziemy składali sprawę do prokuratury po to, aby ją wyjaśnić, zwłaszcza w kontekście tego, że miasto stołeczne Warszawa mogłoby zapłacić jeszcze ponad 0,5 mln zł osobom, które starają się w tej chwili o zwrot, w związku z tym de facto miasto traciłoby podwójnie - powiedział.

Dopytywany, czy w jego opinii komisja mogłaby zająć się sprawą willi przy ul. Ikara, odpowiedział, że według niego ta sprawa wykracza poza możliwości komisji, stąd wniosek do prokuratury.

Lisiecki mówił, powołując się na informacje przekazane radnemu PiS Jackowi Ozdobie przez warszawski ratusz, że willa przy ul. Ikara została odebrana zasłużonej dla II RP rodzinie Przedpełskich na podstawie dekretu Bieruta i w 1971 r. odmówiono przekazania nieruchomości mimo, że ubiegali się o to. Jak dodał w 1998 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) stwierdziło nieważność decyzji odmawiającej zwrotu willi Przedpełskim. Jednak - jak podkreślił Lisiecki - w 2000 r. SKO na wniosek gen. Jaruzelskiego ponownie zajęło się decyzją dot. zwrotu willi i zawiesiło postępowanie do dziś.

- To pozwoliło na to, żeby miasto stołeczne Warszawa w 2012 r. zamieniło użytkowanie wieczyste na własność dla pana gen. Jaruzelskiego, czym ostatecznie pozbawiło państwa Przedpełskich możliwości odzyskania tej nieruchomości - stwierdził.

W sierpniu br. Wojskowe Biuro Historyczne przedstawiło szefowi MON Antoniemu Macierewiczowi dokumenty dot. willi przy ul. Ikara 5, w której mieszkał gen. Wojciech Jaruzelski. Wynika z nich m.in., że nieruchomość w sierpniu 1972 r. przejął Wojskowy Stołeczny Zarząd Budynków Mieszkalnych.

WBH udostępniło skan jednego z dokumentów. Z jego treści wynikało, że nieruchomość to dwukondygnacyjny budynek, o powierzchni 120 m kw. wraz z ogrodem. - Przekwaterowania zamieszkałych w tym budynku pięciu rodzin wojsko dokonało we własnym zakresie - napisano. Pod dokumentem podpisany był główny kwatermistrz Wojska Polskiego gen. Mieczysław Obiedziński, adresatem był przewodniczący prezydium stołecznej Rady Narodowej. Wojciech Jaruzelski wprowadził się do willi w 1973 roku, a w 1979 roku odkupił ją od Skarbu Państwa.