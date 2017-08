Jedni lubią morze, inny góry. To kwestia gustu, potrzeb i doświadczeń. Decydując się na lokalizację powinniśmy wziąć przede wszystkim pod uwagę zwrot z inwestycji. Jeśli jednak planujemy odwiedzać zakupiony przez nas apartament, warto jednak zdecydować się na miejsce, w którym będziemy mogli odpoczywać w sposób, który najbardziej lubimy.

Dojazd

Na nic nawet najprzyjemniejsza okolica, jeśli dojazd do niej zajmować będzie nam tyle czasu, że po znalezieniu się na miejscu nie będziemy mieli już siły na nic. Oczywiście, miłośnicy Tatr ze Szczecina będą argumentować, że najlepiej odpoczywają podczas samotnych pieszych wycieczek, a nie w tłumie plażowiczów. Wystarczy jednak trochę poszukać, a okaże się, że idealne warunki do tego typu wypoczynku znajdą np. w oddalonym o sto kilometrów Wolińskim Parku Narodowym, a swój "drugi dom" będą mogli odwiedzić nie raz, a kilka razy w ciągu roku.

Jeśli chcemy zarabiać na nieruchomości wakacyjnej, warto wziąć też pod uwagę dojazd do niej z największych miast. Jeśli turystom łatwiej będzie tu dojechać, chętniej zarezerwują nasz apartament i zarobimy więcej. Nie ograniczajmy się w swoich kalkulacjach tylko do turystów z Polskich. Warto wziąć pod uwagę także np. mieszkańców wschodnich Niemiec, którzy coraz chętniej decydują się spędzić urlop nad Bałtykiem i są gotowi zapłacić za nocleg zdecydowanie więcej niż Kowalski.

Sezon

Argumentem przemawiającym za wybraniem apartamentu w górach może być fakt, że turyści przyjeżdżają tam dwa razy do roku. Z tegorocznego badania IMAS International wynika, że co czwarty odwiedzający góry, pojawia się tam więcej niż raz na 12 miesięcy. Wypoczynek nad Bałtykiem jest jednak wciąż dużo bardziej popularny. Z wspomnianego badania wynika, że decyduje się na niego co drugi wyjeżdżający na wakacje Polak (w góry – co trzeci).

Warto zauważyć też, że urlopy planowane nad morzem są zazwyczaj dłuższe od tych spędzanych w górach. Przez 3-7 dni przebywa w górach aż 67 proc. badanych, podczas gdy 74 proc. odpoczywających nad Bałtykiem jest tam od 1 do 2 tygodni.

Szczegóły

Piotr Puchała, deweloper z 20-letnim doświadczeniem przestrzega przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków ze wspomnianych statystyk. – Tak naprawdę zarówno góry, jak i morze mogą okazać się bardzo zyskowne. Kluczem jest to, by apartament oferował odpowiednie warunki – ocenia.

Jego spostrzeżenia potwierdzają statystyki. Aż 28 proc. wyjeżdżających nad morze za kluczowe dla udanego wypoczynku uznaje komfortowe warunki zakwaterowania. Ważniejsza dla odpoczywających jest tylko pogoda – wskazuje ją co trzeci pytany.

- Warto zainteresować się też obiektami oferującymi dostęp do infrastruktury wypoczynkowej: basenów, saun czy restauracji. Przełożą się ona na obłożenie lokalu, a co za tym idzie, na wyższe zyski. A i gdy sami zdecydujemy się na wypoczynek, będziemy mieli więcej możliwości – podkreśla.