Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp SA

Wśród naszych nabywców zdarzają się także osoby niepełnoletnie. Wtedy zazwyczaj zakup finansują rodzice, chcąc zapewnić dzieciom mieszkanie na okres studiów lub na start w samodzielne życie. W przypadku takich transakcji klienci decydują się na zakup małych mieszkań jedno i dwupokojowych.

W zdecydowanej większości naszymi klientami są osoby w wieku 30-35 lat nabywające nieruchomości dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz osoby w przedziale wiekowym 35-45, kupujące lokale pod inwestycję lub zmieniające mieszkanie na większe.

Wioletta Kleniewska, dyrektor marketingu i sprzedaży w Polnord SA

Wbrew pozorom młode osoby rzadko decydują się na zakup kawalerek. Bardzo ważnym kryterium wyboru dla takich klientów jest lokalizacja. Zależy im na łatwym dostępie do centrów miast, gdzie prowadzą życie towarzyskie i zawodowe, ale chcą też mieszkać w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych, gdzie można aktywnie uprawiać sport. Młode osoby zwracają także uwagę na estetykę osiedla i nowoczesną architekturę. Decydując się na zakup mieszkania chcą mieć pewność, że otoczenie, w którym zamieszkają będzie atrakcyjne wizualnie.

Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom SA

Nasi najmłodsi klienci to osoby prowadzące aktywny tryb życia w wieku około 20-25 lat. Oferta, która skierowana jest do tej części klientów to osiedla z bogatą bazą rekreacyjną obejmującą własne boiska, kluby fitness, czy siłownie na powietrzu.

Ta grupa osób poszukuje mieszkań umożliwiających uzyskanie rządowych dopłat. Dwa - decyzja o zakupie mieszkania często wiąże się z przeprowadzką do nowego miasta, dlatego zainteresowaniem cieszą się układy dwu i trzypokojowe o kompaktowym metrażu. Ceny takich lokali w naszych, wrocławskich inwestycjach zaczynają się od 197 tys. zł.

Klienci zwracają również uwagę na możliwość wydzielenia osobnej kuchni, co w przypadku późniejszego wynajmu pomieszczeń w lokalach pozwala wszystkim domownikom wygodnie korzystać z mieszkania. Miejsce pracy i nauki klientów determinuje zwykle lokalizację, na jaką się decydują. Sprawny dojazd zarówno autem, jak i komunikacją miejską do najczęściej odwiedzanych punktów miasta jest ważnym aspektem przy podejmowaniu decyzji.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu oraz dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA

Nasi najmłodsi klienci to zwykle młode małżeństwa w wieku 28-32 lat, które właśnie założyły rodzinę i poszukują pierwszego mieszkania. Zdarzają się młodsi klienci, nawet 19-latkowie, ale takich nabywców jest kilkunastu rocznie. Głównym kryterium wyboru jest cena i lokalizacja. Najczęściej decydują się na mniejsze lokale, np. kawalerki. Klienci, którzy mają już dzieci zwykle wybierają mieszkania dwupokojowe, ale ze względu na finanse najbardziej interesują ich mniejsze metraże, tj. lokale o powierzchni 35-40 mkw.

Yael Rothschild, prokurent Mill-Yon Gdańsk

Nasz najmłodszy klient urodził się w grudniu 1995 roku. Osoby dwudziestokilkuletnie poszukują mieszkań jedno lub dwupokojowych. Często jest to decyzja podejmowana wspólnie z rodzicami, którzy wspierają finansowo swoje dzieci. Decyduje cena i lokalizacja. Najmłodsi klienci, którzy wybierają lokale w segmencie najtańszych mieszkań mają około 25 lat. Zakładają rodzinę i poszukują mieszkania dwu lub trzypokojowego. Tu zdecydowanie najważniejsza jest cena.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Najmłodsi nasi klienci mają dwadzieścia kilka lat. Mieszkania kupują najczęściej przy wsparciu rodziców, którzy wychodzą ze słusznego założenia, że lepiej kupić dziecku mieszkanie niż płacić za wynajem. Taka sytuacja dotyczy najczęściej studentów lub osób rozpoczynających pracę w innym mieście. Wielu młodych klientów wywodzi się właśnie z grupy ludzi migrujących do większych miast. Takie osoby cenią sobie szybkość dotarcia do pracy, czy uczelni więc podstawowym kryterium jest lokalizacja. Zwykle decydują się na najmniejsze mieszkania, pozwalające na usamodzielnienie. Znaczenie ma też układ lokalu, bo często planują dzielić mieszkanie ze współlokatorem, żeby obniżyć koszt utrzymania nieruchomości. Wybierają więc przeważnie lokale z oddzielnymi pokojami i kuchnią.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Znaczącą grupą naszych klientów są osoby młode, pomiędzy 25 a 30 rokiem życia, które niedawno ukończyły studia, podejmują pierwszą pracę i wchodzą w dorosłe życie. Zdarzają się także klienci młodsi, czasem nawet tuż po osiemnastych urodzinach, które przy wsparciu finansowym rodziców, czy dziadków, wybierają swoje pierwsze własne M2. Najczęściej decydują się na nieduże lokale jedno lub dwupokojowe. Wybierając mieszkanie zainteresowani są przede wszystkim dogodną lokalizacją, sprawną komunikacją z innymi dzielnicami Warszawy oraz sąsiedztwem placówek handlowo-usługowych.

Mirosław Bednarek, prezes zarządu Matexi Polska

Nasi najmłodsi klienci to przeważnie osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie. Coraz częściej są to młodzi ludzie tuż po osiągnięciu pełnoletniości, którzy nabywają lokum w związku z rozpoczęciem studiów w Warszawie. Takie zakupy są zazwyczaj współfinansowane przez rodziców. Klienci z tej grupy wybierają najczęściej mieszkania dwupokojowe lub kawalerki. Warto jednak zaznaczyć, że największą grupę kupujących mniejsze mieszkania, w szczególności dwupokojowe, wciąż stanowią nabywcy inwestycyjni.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service

Najmłodsi klienci to osoby wieku około 24-25 lat, które skończyły studia. Wielu z nich to młodzi ludzie, którzy dostają pracę w korporacji, podpisują umowy na czas nieokreślony i tym samym zyskują zdolność kredytową. W zdecydowanej większości decydują się na mieszkania dwupokojowe. Chętnie wybierają inwestycje przy ulicy Krygowskiego na krakowskich Klinach, ze względu na sąsiedztwo dużych międzynarodowych firm, a także dobre skomunikowanie z innymi dzielnicami miasta i konkurencyjne ceny.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates

Najmłodsi nabywcy mieszkań w realizowanych przez nas inwestycjach to osoby w wieku 25 lat. Często są to młode pary lub młode małżeństwa, dla których jest to pierwsze własne mieszkanie, kupione częściowo ze środków własnych, a częściowo z zaciągniętego kredytu. Osoby w przedziale wiekowym 25-34 lat mają zwykle w planach powiększenie rodziny, co determinuje zakup nieruchomości o konkretnej liczbie pomieszczeń.

Do grona młodych nabywców mieszkań możemy zaliczyć również absolwentów uczelni oraz studentów, którym mieszkanie kupili rodzice. W tych przypadkach czynnikiem decydującym jest chęć bycia "na swoim" i wyeliminowanie kosztów wynajmu mieszkania.

Ewelina Krosta, reprezentująca WAN SA

Wśród naszych najmłodszych klientów zdarzają się nawet osoby niepełnoletnie, które zwykle reprezentują rodzice. Przeważnie są to przyszli studenci. Najważniejsza dla nich niska cena i jak największa ilość pokoi przy niewielkim metrażu. Dla takich nabywców istotny jest również niski koszt utrzymania mieszkania i możliwość wynajęcia wolnych pokoi współlokatorom, dzięki czemu inwestycja jest bardziej opłacalna.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment

Nasi najmłodsi klienci to osiemnastolatkowie. Interesują ich głównie małe mieszkania, ale w doskonałej lokalizacji. To młodzi, dynamiczni ludzie, prowadzący bogate życie towarzyskie i preferujący mieszkania, z których sprawnie można dojechać do centrum miasta i w popularne miejsca, które w Krakowie najbardziej tętnią życiem.