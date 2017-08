We wtorek uruchomiono dodatkowe 67 mln zł na dofinansowanie kredytów w programie Mieszkanie dla Młodych na rok 2017. Było to możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młode osoby. Udostępniona pula wyczerpała się w kilka godzin - ok. godz. 15 Bank Gospodarstwa Krajowego wydał komunikat o wstrzymaniu wniosków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych na rok 2017.

- Zarówno w przypadku podstawowej puli środków, jak i puli sierpniowej, prognozowaliśmy, że środki zostaną zarezerwowane w ekspresowym tempie - powiedział PAP dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki.

- Wtorkowa sytuacja to także potwierdzenie tego, że rząd powinien rozważyć przedłużenie MdM-u, którego liczba beneficjentów do 2018 roku może wynieść 110 tysięcy - podkreślił dyrektor. Ocenił, że "ten bardzo krótki czas, w którym zostały zarezerwowane środki, świadczy o ogromnej popularności tego programu".

Wskazał, że osoby, którym nie udało się złożyć wniosków będą miały jeszcze jedną szansę - w styczniu 2018 roku. - Będzie to jednocześnie ostatnia odsłona Mieszkania dla Młodych.

Płochocki przypomniał, że program MdM zostanie zastąpiony przez Indywidualne Konta Mieszkaniowe. - Koncepcja IKM jest w naszej ocenie pozytywna, ale szczególnie martwić może fakt, że pierwsze wypłaty z IKM-ów będą miały miejsce dopiero ok. 2023 r. - zauważył. Oznacza to - jak tłumaczył - że Polacy na pięć lat pozostaną bez realnego wsparcia państwa przy zakupie mieszkania.

Dlatego - jak podsumował Płochocki - jest więc "wiele argumentów przemawiających za koniecznością przedłużenia MdM".

Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) wystartował w 2014 r. i zastąpił inny rządowy program - "Rodzina na swoim". MdM polega na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego. Limity dofinansowania na kolejne lata wynoszą 746 mln zł na 2017 r. i 762 mln zł na 2018 r.