- Zainteresowanie programem jest duże, dlatego szacujemy, że ta pula wyczerpie się bardzo szybko - powiedział PAP zastępca dyrektora departamentu usług agencyjnych w BGK Przemysław Osuch. Dodał, że może to się stać nawet w ciągu 1-2 dni. - Proponuję nie czekać z formalnościami - oświadczył.

Ponowne uruchomienie przyjmowania wniosków jest związane ze zmianami w prawie, które pozwoliły na uwolnienie dodatkowych środków. - Dotychczasowa ustawa zobowiązywała Bank Gospodarstwa Krajowego do wstrzymania przyjmowania wniosków, jeśli suma wniosków przyjętych wyczerpywała pulę 95 proc. limitu określonego w ustawie. Dzięki nowelizacji mamy możliwość wznowienia przyjmowania wniosków do wysokości 100 proc. limitu - wyjaśnił Osuch.

Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego poinformował, że do wykorzystania jest 67 mln zł z puli na rok 2017. - Środki te pochodzą z niewykorzystanej puli 5 proc. zarezerwowanych na dodatkowe finansowe wsparcie oraz z rezygnacji części nabywców z uzyskania finansowania wkładu własnego - zapewnił. Dodał, że według banku dodatkowa kwota może wystarczyć na dofinansowanie dla ok. 2600 wnioskodawców.

Ostatnim rokiem funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych będzie rok przyszły. - Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego będzie można składać od 1 stycznia do 30 września - wyjaśnił Osuch. W tym okresie do rozdysponowania będzie 380 mln zł. To 50 proc. całej puli na 2018 r. O dofinansowanie z drugiej połowy puli można było składać wnioski już wcześniej.

Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) wystartował w 2014 r., zastąpił inny rządowy program - Rodzina na swoim. MdM polega na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego.