Planowanie to podstawa

Remont mieszkania wymaga sporządzenia dokładnego biznesplanu i harmonogramu. Pozwoli to przede wszystkim na oszacowanie kosztów, które należy ponieść oraz zminimalizowanie niewygody związanej z prowadzonymi pracami. Oczywiście należy liczyć się z tym, że nawet najbardziej dopracowany plan napotka na trudności w realizacji.

Fachowcy zwracają uwagę, że tak naprawdę ostateczne koszty remontu można poznać dopiero po jego zakończeniu. – Nie oznacza to oczywiście, że każdy remont musi się zakończyć nadprogramowymi wydatkami. Dobry kosztorys zawiera bowiem także rezerwę na nieprzewidziane sytuacje – przypomina Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl.

Remonty częstsze niż prace wykończeniowe



Z analizy Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym poszukujących usług z ich wykonawcami, wynika, że zdecydowanie częściej poszukiwani są fachowcy do remontów mieszkań używanych niż do prowadzenia prac wykończeniowych.

Oczywiście fakt ten nietrudno wyjaśnić – starsze mieszkania co kilka lat wymagają renowacji, zaś nowo oddane do użytku mieszkanie wykańczamy tylko raz. Przykładowo, według danych GUS, w 2016 roku deweloperzy do użytku oddali ponad 163 tysiące mieszkań (o niespełna 17 tysięcy więcej niż w roku 2015), a już w ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku do właścicieli trafiło prawie 64 tysiące nowych mieszkań. – Ponad jedna piąta, czyli około 36 tysięcy wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania w 2016 roku, przypada na województwo mazowieckie. Z kolei największy przyrost, porównując z rokiem poprzednim, miał miejsce w woj. zachodniopomorskim, gdzie w 2016 oddano aż o jedną trzecią mieszkań więcej niż w poprzednim roku – komentuje Andrzej Kuczara z firmy Home Consulting.

Jeśli remont, to duży



Uczestnicy badania Oferteo.pl najczęściej decydowali się na remont dużych powierzchni. Ankietowani wskazywali, że najchętniej remontują powierzchnię większą niż 40 mkw. – zadeklarowało tak łącznie 73 proc. z nich, przy czym aż 27 proc. zamierzało wyremontować powierzchnię większą niż 80 mkw.

Warto zauważyć, że tylko 1 proc. badanych chciał remontować powierzchnię do 10 mkw., czyli np. łazienkę, przedpokój, niewielki pokój lub kuchnię.



Z dużym metrażem remontowanego mieszkania idzie w parze liczba remontowanych pomieszczeń. Uczestnicy badania Oferteo.pl najczęściej wskazywali, że chcą realizować prace w 4 i więcej pomieszczeniach (65 proc. wskazań). Tylko 5 proc. zapytań dotyczyło remontu jednego pomieszczenia.

Najczęściej chcemy remontować pokoje



Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji badania, to pokój był pomieszczeniem, które najczęściej wymaga remontu. Nieco rzadziej wskazywany był przedpokój oraz kuchnia i łazienka.

Wśród prac planowanych w pokoju dziennym czy sypialni najczęściej trzeba uwzględnić odnawianie ścian (położenie gładzi, malowanie, naklejenie tapety) oraz podłóg. Wymiany bądź renowacji może też wymagać instalacja centralnego ogrzewania.

W przypadku kuchni i łazienki zakres prac i możliwych wydatków się poszerza – remont często łączy się z wymianą sprzętów i koniecznością montażu armatury sanitarnej.

Wydatkiem stanowiącym znaczną część remontowego budżetu jest kupno mebli kuchennych. Kwota, jaką musimy na nie przeznaczyć, zależy od tego, czy kupujemy meble na wymiar (co jest często koniecznością w niewielkich kuchniach mieszkań w blokach), czy wybieramy gotowy zestaw z katalogu.

Malarze i fachowcy od glazury poszukiwani



Badani przez Oferteo.pl wskazywali również, jaki zakres prac najbardziej ich interesuje. Najczęściej wybierane było malowanie (17 proc. wskazań) oraz układanie glazury lub terakoty (15 proc.). W cenie są także specjaliści zajmujący się położeniem parkietu lub paneli (13 proc.) oraz montujący armaturę oraz instalację wodno-kanalizacyjną i c.o. (po 12 proc.).

Wśród innych prac wymieniane były m.in.: tynkowanie, montaż płyt gipsowo-kartonowych i wymiana lub renowacja instalacji elektrycznej.

Gdzie remontujemy, gdzie wykańczamy?



Jak prezentuje się tegoroczna mapa remontów i prac wykończeniowych? W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami badania obserwujemy niewielkie zmiany w top 3 województw, z których pochodziła największa liczba zapytań złożonych w Oferteo.pl dotyczących wykończenia nowego mieszkania. Podobnie jak przed rokiem na czele zestawienia znalazły się woj. mazowieckie i woj. dolnośląskie. Zmiana nastąpiła na najniższym stopniu podium, gdzie zamiast woj. małopolskiego uplasowało się woj. pomorskie.



Z kolei pierwsza trójka województw, w których najczęściej remontowano mieszkania, pozostała bez zmian i znalazły się w niej woj. śląskie, mazowieckie i dolnośląskie.

Fachowcy pilnie poszukiwani



Ponad 40 proc. uczestników badania zadeklarowało, że zamierza rozpocząć remont jak najszybciej i poszukuje ekipy, która miałaby go przeprowadzić w jak najkrótszym czasie. Co czwarty zleceniodawca odpowiedział, że chciałby rozpocząć remont w ciągu miesiąca, a co piąty – w ciągu 3 miesięcy. Co warte zauważenia, 3 proc. zleceniodawców zadeklarowało, że dostosuje termin do kalendarza wykonawców. – Pamiętajmy, że fachowe ekipy remontowe, które mogą przeprowadzić kompleksowe prace, mają szczelnie zapełniony kalendarz prac. Dlatego planując remont bądź wykończenie mieszkania, najlepiej poszukać odpowiednich wykonawców z pewnym wyprzedzeniem – podpowiada Karol Grygiel z Oferteo.pl. – Dobrym pomysłem jest zapoznanie się z opiniami, jakie fachowcom wystawiali inni zleceniodawcy. Pomoże to w znalezieniu wiarygodnej i rzetelnej ekipy.

Przedstawione dane pochodzą z analizy 3266 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. przez użytkowników planujących remont bądź wykończenie mieszkania.