Resort przypomniał w komunikacie, że ogłoszenie nowego naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, na podstawie której realizowany jest program "Mieszkanie dla Młodych". Pozwoli to na wykorzystanie dodatkowych 68 mln złotych na dofinansowanie zakupu mieszkań w ramach środków na 2017 rok.

- Chcemy pomóc polskim rodzinom w pozyskiwaniu mieszkań, dlatego oprócz prac nad programem Mieszkanie Plus przygotowaliśmy rozwiązanie, które umożliwi pełne wykorzystanie dostępnych środków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Dzięki temu kolejne tysiące rodzin będą mogły nabyć własne mieszkanie - mówi cytowany w komunikacie szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Aby uzyskać finansowe wsparcie konieczne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt w dowolnym oddziale jednego z banków biorących udział w programie.

Resort tłumaczy, że o dofinansowanie może ubiegać się każdy, kto: nie ukończył jeszcze 35. roku życia (lub ukończy 35 rok życia w 2017 roku); nie był dotychczas właścicielem nieruchomości mieszkalnej (nie dotyczy osób wychowujących co najmniej troje dzieci).

Dofinansowanie można uzyskać na zakup mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego; lokalu o powierzchni do 75 m kw. (lub 85 m kw. w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci); domu jednorodzinnego o powierzchni do 100 m kw. (lub 110 m kw. w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci).

Ministerstwo przypomina ponadto, że cena zakupu metra kwadratowego nie może przekraczać określonych limitów.

Zaciągany kredyt na zakup nieruchomości musi też stanowić co najmniej połowę ceny zakupu nieruchomości oraz być zaciągnięty na co najmniej 15 lat. Pożyczka musi być też zaciągnięta w złotówkach.