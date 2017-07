Dlaczego się przeprowadzamy?

Co najczęściej stoi za decyzją o przeprowadzce? Chociaż chęć zrealizowania marzeń wciąż pozostaje najsilniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o budowie domu, to względy praktyczne z pewnością zajmują wysokie miejsce na liście priorytetów. Ankietowani przez Oferteo.pl, serwis łączący osoby poszukujące usług z ich dostawcami, wymieniają przede wszystkim: chęć zwiększenia powierzchni mieszkalnej (16 proc.), chęć posiadania ogrodu (12,5 proc.) oraz uważają, że bardziej opłaca się budowa domu niż kupno mieszkania (18 proc.).

- Według statystyk z naszego badania przeciętny polski dom jest zamieszkiwany średnio przez 3-4 osoby – mówi Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Decydując się na budowę chcemy najczęściej, aby dzieci miały osobne komfortowe sypialnie, zależy nam często na drugiej łazience. Te oczekiwania sprawiają, że często bardziej opłaca się budować dom niż kupować mieszkanie o metrażu, który zapewniłby nam podobny komfort.

Skąd dokąd?

W tegorocznej edycji "Raportu o budowie domów w Polsce" ankietowani przez Oferteo.pl po raz pierwszy odpowiadali na pytanie, gdzie mieszkali przed przeprowadzką do nowo wybudowanego domu. Okazuje się, że najczęściej było to własne mieszkanie – na taką opcję wskazało 46 proc. respondentów. Niemal co trzeci ankietowany odpowiedział, że wcześniej mieszkał u rodziców, a niespełna 15 proc. badanych przeniosło się do domu z wynajmowanego mieszkania.

Stare mieszkanie na sprzedaż albo pod wynajem



Ankietowani przez Oferteo.pl, którzy przed przeprowadzką do domu mieszkali we własnym M, zostali zapytani, jakie będą jego dalsze losy. Najwięcej z nich wskazało, że mieszkanie zostanie sprzedane (40 proc.), niemal jedna trzecia badanych będzie je wynajmować, a 15 proc. zostawi je na własne potrzeby. Więcej niż co dziesiąty ankietowany zadeklarował, że mieszkanie pozostawi swoim dzieciom.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród 207 osób, które w 2016 roku budowały dom.