- Polacy oczekują na dostępne cenowo mieszkania, a ten projekt zbliża nas do realizacji celów Narodowego Programu Mieszkaniowego – powiedział Smoliński, cytowany w komunikacie po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Projekt przewiduje utworzenie Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności tymi, które mogą być przeznaczone pod budowę mieszkań, podano w informacji.

- Dochody uzyskane przez KZN z gospodarowania nieruchomościami zapewnią stabilne i efektywne warunki funkcjonowania tej instytucji, w szczególności nabywanie przez nią kolejnych nieruchomości na rzecz skarbu państwa oraz dofinansowywania wyposażania nieruchomości w media, a także wspieranie gmin w rozwoju budownictwa socjalnego i społecznego budownictwa czynszowego. Najważniejszym z zadań KZN będzie nie tylko gospodarowanie nieruchomościami, ale także nadzorowanie najmu, w szczególności wysokości czynszów, tak by opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych przepisami, co w konsekwencji przyczyni się do realizacji polityki państwa sprzyjającej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli (art. 75 Konstytucji RP) – czytamy w komunikacie.

Ustawa w znaczącym stopniu przyczyni się do spełnienia obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała realizację programu budowy dostępnych mieszkań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), będącego silnym impulsem proinwestycyjnym. Program już służy realizacji "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)" – mieszkalnictwo ma być jednym z ważnych elementów polityki rozwoju, wskazano także.

Rząd przyjął NPM 27 września 2016 r. Jego realizacja ma zwiększyć dostępność mieszkań, a zwłaszcza lokali na wynajem o umiarkowanych czynszach, w tym z opcją dojścia do własności, dzięki wykorzystaniu nieruchomości skarbu państwa. Aby zrealizować ten cel powołany zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości. Będzie on pełnił funkcję „banku ziemi", czyli zacznie gromadzić nieruchomości należące do państwa i zarządzać nimi, tak, by zwiększyła się podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

Główne zadania KZN:

- gospodarowanie nieruchomościami skarbu państwa, by poprzez m.in. wyposażenie ich w media oraz odpowiedni podział, stawały się atrakcyjne dla nabywców przeznaczających je pod mieszkania;

- kontrolowanie spełniania warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokości czynszów, opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu;

- za pośrednictwem KZN będą dokonywane nabory najemców – informacje te będą publicznie dostępne m.in. na stronach internetowych KZN;

- nakładanie kar administracyjnych związanych z naruszeniem wymogów ustawowych w zakresie wysokości czynszu;

- KZN będzie także instytucją, która będzie przekazywała nieruchomość zamienną, za nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu (jeśli wywłaszczony będzie chciał zamiany w miejsce odszkodowania).

Nadzór nad działalnością KZN będzie sprawował Minister Infrastruktury i Budownictwa, podsumowano w informacji.