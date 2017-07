Rząd w czerwcu przyjął projekt ustawy nowelizujący przepisy o pomocy państwa przy zakupie pierwszego mieszkania przez młodych (Mieszkanie dla Młodych). Dzięki nowelizacji środki znajdujące się w rezerwie na 2017 r. zostaną odmrożone. Oznacza to - jak wylicza PZFD - że do wykorzystania może być nawet 70 mln zł.

- Zgodnie z naszymi prognozami, środki z podstawowej puli przeznaczone na realizację programu w 2017 roku zostały bardzo szybko wykorzystane i niektóre banki wstrzymywały przyjmowanie wniosków już pod koniec stycznia - powiedział PAP Płochocki. Dodał, że "środków było znacznie więcej niż teraz, należy więc się spieszyć".

- Szacujemy, że odmrożona przez rząd kwota zostanie wykorzystana w ciągu kilku dni - powiedział Płochocki. Doradził, aby już teraz ci, którzy chcą skorzystać z dodatkowych pieniędzy w ramach MdM zaczęli kompletować niezbędną dokumentację.

Według deklaracji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, od którego wyszła inicjatywa odmrożenia środków MdM, nowela ma wejść w życie 1 sierpnia br. - Oznacza to, że oficjalna informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków zostanie ogłoszona najpóźniej 16 sierpnia, a kolejnego dnia banki zaczną na nowo przyjmować wnioski - dodał dyrektor.

Ministerstwo szacuje, że odmrożenie niewykorzystanych pieniędzy umożliwi zakup ok. 4 tys. mieszkań.

Jego zdaniem, choć zainteresowanie programem jest olbrzymie, to "nadziei nie powinni tracić ci, którzy nie zdążą dopełnić formalności i uzyskać dofinansowania z sierpniowej puli środków, ponieważ już od stycznia wnioskować będzie można o pieniądze przeznaczone na realizację MdM w 2018 roku, których kwota wyniesie 381 mln zł". Przypomina, że może to być ostatnia okazja do uzyskania dofinansowania, ponieważ program MdM kończy się w 2018 r. i ma zostać zastąpiony programem Indywidualnych Kont Mieszkaniowych (IKM).

Płochocki dodał, pierwsze wypłaty z IKM-ów nastąpią najwcześniej ok. 2023 r. - Apelujemy do rządu o przedłużenie programu MdM do czasu pierwszych wypłat z IKM - zaznaczył dyrektor PZFD.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa, rząd przyjął 13 czerwca br. Projekt pozwala na wykorzystanie wszystkich środków pomocowych państwa w zakupie pierwszego mieszkania. Chodzi m.in. o sytuację, gdy już po złożeniu wniosku i rezerwacji pomocy państwowej na zakup pierwszego mieszkania w programie MdM, część rodzin się wycofuje. Obowiązująca ustawa nie przewidywała przeznaczenia tych środków dla innych rodzin.

Polski Związek Firm Deweloperskich zrzesza 146 przedsiębiorstw z całego kraju.