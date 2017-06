Stasiak przypomniał, że obecnie świadczenia z programu 500 plus "nie są uwzględniane przy ocenie zdolności kredytowej i czynszowej". Zaznaczył, że "w naszej ocenie, z punktu widzenia zarządzania ryzykiem kredytowym i oceny zdolności czynszowej, jest to stały i pewny strumień dochodu dla rodziny i jak najbardziej należy go włączać do wyliczeń", zauważył Stasiak. - Uważamy, że 500 plus powinno być brane pod uwagę i dlatego planujemy uwzględnić to źródło w naszych wyliczeniach, dotyczących zdolności czynszowej w programie Mieszkanie plus - dodał Stasiak.

Wiceprezes BGK Nieruchomości (BGKN) powiedział, że "czynsze w mieszkaniach budowanych w ramach programu Mieszkanie plus wynikają z kosztów budowy". Dodał, że "czynsz musi też zapewnić określoną stopę zwrotu dla banku, który inwestuje w mieszkania". Zaznaczył jednak, że BGKN dba, "aby koszty były jak najniższe, przy zachowaniu odpowiednich standardów".

- Chcielibyśmy, żeby średni czynsz wynajmu mieszkania, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, mieścił się w widełkach od 10 do 20 zł za mkw. - przyznał Stasiak. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 20-40 proc. więcej, zależnie od okresu wykupu i kosztów finansowania. Wiceprezes BGKN zauważył, że "w mniejszych miejscowościach czynsze będą niższe - koszt gruntu ma tutaj znaczenie". Przyznał, że w BGK Nieruchomości "staramy się tak wybierać lokalizacje, aby były jak najtańsze". Grunty muszą jednak spełniać podstawowe kryterium, czyli "być dobrze skomunikowane transportem publicznym z centrami miasta, w szczególności to dotyczy dużych miast" - powiedział Stasiak.

BGK Nieruchomości zarządza funduszem odpowiedzialnym za część komercyjną programu Mieszkanie plus, będącego częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego(NPM). NPM został przyjęty przez rząd we wrześniu 2016 r., zakłada m.in. powstanie tanich mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności.

W ramach programu Mieszkanie plus są budowane już dwa osiedla - w Białej Podlaskiej oraz w Jarocinie, BGKN ma też podpisanych ponad 70 listów intencyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) oraz dziewięć warunkowych umów inwestycyjnych. Na obecnym etapie BGKN realizuje takie inwestycje, które pozwolą na oddanie min. 80-100 mieszkań (koszt takiej inwestycji jest wyższy niż 5 mln zł). Trwają też prace nad ofertą dla małych miejscowości, które zainteresowane są ok. 20-50 mieszkaniami.

W tej chwili BGKN ma do dyspozycji 5 mld złotych na program Mieszkanie plus, ale to dopiero początek i potencjał inwestycyjny funduszu może wynieść docelowo nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Na koniec 2017 roku fundusz chce mieć 10 tys. mieszkań w budowie.

Zgodnie z rządowym programem Mieszkanie plus (część Narodowego Programu Mieszkaniowego) powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. W programie będą preferowane rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie plus, inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na gruntach pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych.