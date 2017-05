W przypadku przyznawania mieszkań z puli Mieszkanie plus "nie będzie spekulacji". - To musi być pierwsze mieszkanie, a lokator musi się liczyć z tym, że podpisuje umowę na 20-30 lat - powiedział wiceprezes Muszyński w radiowej Jedynce w poniedziałkowej audycji "W samo południe".

Wiceprezes BGK Nieruchomości (BGKN) zaznaczył, że planowane są mieszkania dwu-, trzy- oraz 4-pokojowe. - Dominantą będą lokale trzypokojowe - powiedział. Dodał, że "budynki będą skromne, ale (konstrukcja i ściany - PAP) będą z dobrych materiałów". - Teraz nie jest ważne, czy podłoga będzie z paneli czy z drewna, bo te elementy są łatwo wymienialne. Trudno zmienić za to ściany - przyznał.

Muszyński powiedział, że spółki Skarbu Państwa, które wniosą grunt do programu Mieszkanie Plus, będą na nim zarabiały. - Poczta Polska, która podpisała z nami listy intencyjne, dotyczące włączenia do programu czterech dużych działek, na początku będzie czerpała zysk z wynajmu, przez 20-30 lat. Wyjaśnił, że lokale na początku będą przekazywane lokatorom "na zasadzie najmu, ale z możliwością wykupu mieszkania".

Wiceprezes przyznał, że w przygotowywanym przez BGKN modelu lokator nie będzie zmuszony na początku decydować, czy chce za kilka lat wykupić mieszkanie. - Zakładamy model elastyczny, można będzie decydować w trakcie, czy chcemy wykupić mieszkanie - powiedział.

BGK Nieruchomości zarządza funduszem odpowiedzialnym za część komercyjną programu Mieszkanie plus, jednej ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM). NPM został przyjęty przez rząd we wrześniu 2016 r., zakłada m.in. powstanie tanich mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności.

Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania, stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za mkw.

W programie będą preferowane rodziny wielodzietne i te o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Lokale mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do tzw. banku ziemi. Inwestycje w ramach Mieszkania plus powstaną na gruntach pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, skarbu państwa i spółek z jego udziałem oraz od inwestorów prywatnych.

BGKN ma obecnie podpisanych 71 listów intencyjnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) oraz osiem warunkowych umów inwestycyjnych. Dwie inwestycje są już w trakcie realizacji (Biała Podlaska i Jarocin).