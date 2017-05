BGK Nieruchomości i Poczta Polska podpisały we wtorek wstępne porozumienie, dotyczące przekazania przez Pocztę na potrzeby programu Mieszkanie plus gruntów. Jak wyjaśnił PAP Paweł Skoworotko, członek zarządu Poczty Polskiej, umowa ramowa dotyczy pięciu działek: dwóch w Warszawie (ul. Sowińskiego oraz Worcella), we Wrocławiu (ul. Kolejowa), w Grudziądzu (ul. Łyskowskiego) oraz Rybniku (ul. Stawowa).

Skoworotko zaznaczył, że to dopiero początek. - Kolejna rozważana przez BGKN działka należąca do Poczty Polskiej znajduje się w Katowicach - powiedział. Dodał, że Poczta Polska ma także "ponad 2 tys. mieszkań, które można włączyć do programu Mieszkanie plus". Przyznał jednak, że część z tych mieszkań jest "obecnie wynajmowana, między innymi na wolnym rynku".

Skoworotko powiedział także, że Poczta posiada "bardzo dużo pomieszczeń nad urzędami pocztowymi, w małych miejscowościach. Te lokale także można przeznaczyć na mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus".

Barszcz zaznaczył, że "to nie jest jeszcze umowa inwestycyjna, ale dobry początek". Do końca roku być może zostaną podpisane umowy inwestycyjne, a na początku 2018 roku pojawią się już projekty domów na działkach Poczty Polskiej. - Może tam powstać od 1,3 tys. do 1,8 tys. mieszkań - dodał.

- Porozumienie, podpisane we wtorek, jest wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz poszczególnych gruntów zgłoszonych przez Pocztę Polską - sprecyzowało biuro prasowe BGKN. Dodano, że "przed podpisaniem umowy inwestycyjnej niezbędne jest wypracowanie szczegółowych rozwiązań, dotyczących m.in. inicjowania, nadzorowania i koordynowania procesów inwestycyjnych, zarządzania nieruchomościami czy obsługiwania przyszłych najemców".

Prezes BGKN zaznaczył, że "zgodnie z ramową umową, projekty mieszkaniowe będą realizowane przez spółkę celową, w której wspólnikami będą BGK Nieruchomości i Poczta Polska". Wspólna realizacja projektów możliwa będzie "po nadaniu ram legislacyjnych, umożliwiających zbywanie lub przekazywanie przez Pocztę Polską nieruchomości na potrzeby realizacji programu Mieszkanie plus".

Budowę mieszkań sfinansuje BGK Nieruchomości – spółka należąca do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z zawartą umową, w ciągu najbliższego roku Poczta Polska będzie przedstawiać wykazy nieruchomości, które po przeprowadzeniu szczegółowych analiz mogą zostać zakwalifikowane na potrzeby programu Mieszkanie Plus.

W części komercyjnej program Mieszkanie plus zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Program pozwoli na efektywne wykorzystanie nieużywanych dziś gruntów, będących w posiadaniu m.in. Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem, jak również samorządów i inwestorów prywatnych. BGKN dysponuje obecnie potencjałem budowy około 20 tys. mieszkań w ponad 70 miastach w całej Polsce. Budowa pierwszych mieszkań ruszyła w grudniu ub.r. w Białej Podlaskiej i Jarocinie.