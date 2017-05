Składają się na nie m.in. dom w Springfield koło Filadelfii (wart około 2 mln zł), trzy kamienice w centrum Filadelfii (4,8 mln zł), dwa apartamenty w Cape May w New Jersey (2,8 mln zł), dom w Cape May w New Jersey (2 mln zł), dom w Richmond w Kalifornii (3,3 mln zł), wylicza "Super Express".