"W akcji przeprowadzonej 11 maja przez Centralne Biuro Antykorupcyjne zostało zatrzymanych osiem osób. Troje z nich to adwokaci. Zatrzymanie na zlecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu związane jest z procesem nielegalnego przejmowania nieruchomości w Warszawie. Wrocławska prokuratura złożyła do sądu wnioski o aresztowanie sześciu z ósemki zatrzymanych osób. Jednocześnie śledczy nie ujawnili informacji, kogo dotyczą wnioski oraz czy ktoś z podejrzanych przyznał się do postawionych mu zarzutów" - przypomina dziennik.

Wśród zatrzymanych adwokatów są Grażyna K.B. i Tomasz Ż., występujący jako kuratorzy spadkobierców nieruchomości.

Gazeta informuje, że mężem zatrzymanej Grażyny K.B. jest Paweł Bafia, syn ministra sprawiedliwości PRL-u Jerzego Bafii. "Komunistyczny prominent partyjny był w latach 70. pierwszym prezesem Sądu Najwyższego PRL-u. Bafia od 1952 r. orzekał także w tajnej komórce w Sądzie Najwyższym, która zatwierdzała wyroki śmierci wydane na przeciwników politycznych władzy komunistycznej" - podkreśla "Gazeta Polska Codziennie".

Dziennik informuje, że "mecenas K.B. wywodzi się z rodziny prawniczej – jej matka jest znaną warszawską adwokat, pełniącą funkcję honorowej przewodniczącej koła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie".

"W grupie zatrzymanych przez CBA jest również Maciej M. – czołowa postać na rynku roszczeń w Warszawie. To bliski współpracownik postkomunistycznego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. M. zasiadał w fundacji Semper Polonia, której patronował Aleksander Kwaśniewski. Właśnie M. miał przejąć intratne działki, m.in. przy Pałacu Kultury od strony ul. Emilii Plater, pod dawnym pałacem Karasia na Krakowskim Przedmieściu czy działkę przy pl. Zamkowym" - podkreśla gazeta.