BGK Nieruchomości zarządza funduszem odpowiedzialnym za część komercyjną programu Mieszkanie plus. Do tej pory BGKN podpisał ponad 70 umów na budowę mieszkań w ramach programu. Budynki powstaną na łącznym obszarze 220 ha, chodzi o prawie 20 tys. lokali. Pod koniec tego roku przewidywane jest oddanie pierwszych mieszkań w jednej z gmin.

Jak zapowiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński na początku kwietnia w Sejmie, "intensyfikacja tego programu nastąpi w przyszłym roku".

Uchwałę ws. Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), którego jedną ze składowych jest program Mieszkanie plus, rząd przyjął 27 września 2016 roku. Zakłada ona zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach oraz poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych wraz ze zwiększeniem ich efektywności energetycznej.

Zgodnie z programem Mieszkanie plus, powstaną m.in. tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za mkw.

W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Zgodnie z założeniami programu Mieszkanie plus, inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na gruntach pozyskanych z trzech źródeł: jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz inwestorów prywatnych.

Jak czytamy na stronie BGK Nieruchomości SA, jest on spółką zależną Banku Gospodarstwa Krajowego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. BGK Nieruchomości SA - podano - wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. "Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników" - deklaruje instytucja.