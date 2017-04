Marcin Jańczuk z Metrohouse Franchise powiedział PAP, że zauważalny jest wzrost transakcji gotówkowych, obecnie to więcej niż 50 proc. transakcji. Jego zdaniem na rynku jest dużo gotówki, "bo duża część klientów wycofuje pieniądze z banków, z powodów niskiego oprocentowania. Kolejna grupa to ci, którzy zarobili na mieszkanie za granicą. Kupują najczęściej nieduże, 1-2 pokojowe lokale".

Kolejnym powodem, że mniej rodzin może finansować mieszkanie kredytem, jest zaostrzanie z roku na rok kryteriów przyznawania kredytów przez banki.

Istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży mieszkań w I kwartale 2017 roku było zakończenie przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. - Ogromne zainteresowanie rządowym wsparciem także przyczyniło się do zmniejszenia liczby nowych mieszkań oferowanych przez deweloperów - czytamy w raporcie Metrohouse i Expandera.

Z danych zebranych przez RynekPierwotny.pl wynika, że w całym I kw. 2017 r. na wszystkich głównych rynkach mieszkaniowych widoczny był kilkunastoprocentowy spadek liczby dostępnych mieszkań deweloperskich.

- Duże zainteresowanie nowymi lokalami jednak nie przyczyniło się do wzrostu średniej ofertowej ceny, którą kupujący musieli płacić za m kw. mieszkania w sześciu największych miastach Polski. Co więcej, informacje dotyczące rozkładu cen nowych lokali z I kw. tego roku potwierdzają, że na rynku nie doszło do znaczących zmian cenowych – uważa Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Program "Mieszkanie dla Młodych" wystartował w 2014 r. i zastąpił inny rządowy program - "Rodzina na swoim". Początkowo MdM umożliwił zakup mieszkania z rynku pierwotnego ze wsparciem finansowym udzielanym przez państwo.

Od września 2015 r. nowelizacja ustawy o MdM umożliwiła zakup mieszkania z rynku wtórnego. Zwiększono też dofinansowania dla rodzin z dwójką i trójką dzieci. Ponadto umożliwiono dowolnym osobom, a nie tylko najbliższej rodzinie, występowanie w charakterze "dodatkowego kredytobiorcy". Zmiana dot. rynku wtórnego spowodowała wzrost zainteresowania programem.

W styczniu 2016 r. wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński poinformował, że rząd nie zakłada wydłużenia programu MdM - będzie on obowiązywał zgodnie z założeniami ustawy do końca 2018 r. Z informacji resortu budownictwa wynika, że program zostanie zastąpiony przez jeden z elementów Narodowego Programu Mieszkaniowego - Indywidualne Konta Mieszkaniowe.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe będą wsparciem dla oszczędzania na cele mieszkaniowe. Pieniądze zaoszczędzone na IKM będzie można przeznaczyć na różne cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup mieszkania, czy budowę domu, ale także np. na wkład własny przy zakupie nieruchomości. Oszczędności będzie można także wykorzystać na remont czy wykończenie mieszkania bądź domu.